Забыл выключить камеру в душе: румынский политик случайно засветился на совещании голым и ушел в отставку. Видео

Депутат от Социал-демократической партии Румынии Альберто-Иосиф Караян присоединился к онлайн-заседанию местного совета в Бухаресте из душа, представ перед коллегами по пояс обнаженным. После инцидента политик подал в отставку.

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Как пишет Daily Star, 24 февраля Караян взял свой ноутбук в ванную, очевидно, полагая, что его камера выключена. Затем он полностью разделся и стал принимать душ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина продолжил смотреть в камеру, демонстрируя вблизи свое тело и мокрые волосы к большому удивлению присутствующих. Затем он спокойно вытер воду с лица.

Вероятно, Zoom был включен по ошибке, пишет издание. Коллеги отреагировали смехом. "Альберто, выключи камеру", – кричали ему.

"У меня сильный насморк, но я не знаю, как повесить трубку", – сказал Караян. Конфуз затянулся на 40 секунд, пока политик наконец не завершил видеозвонок.

Он также прокомментировал инцидент на своей личной странице в Facebook, написав: "Технологии все еще играют злые шутки. К сожалению, поспешность сказалась! Приношу извинения за досадный инцидент".

В пресс-службе Социал-демократической партии Румынии заявили, что Альберто-Иосиф подал в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе Украины задержали четверых мужчин, которые собирались на надувном матрасе переправиться в Румынию через реку Прут. Смельчаков задержали во время подготовки плавсредства.