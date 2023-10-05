За три недели до трагедии пара сыграла свадьбу: в ДТП в Венеции погибла беременная женщина. Фото

В трагической автобусной аварии, которая произошла в окрестностях Венеции, погибла молодая женщина Антонела Перкович, три недели назад вышедшая замуж. В момент гибели она уже была беременна, а поездка в популярный туристический город Италии проходила в медовый месяц молодоженов.

Об этом сообщило издание DailyMail. Муж Антонелы Марко Перкович находится после ДТП в тяжелом состоянии в реанимации.

Пара сыграла свадьбу в родной Хорватии на побережье, после чего решила провести три недели в Италии. Родственники невесты знали, что она в положении и считали, что романтическая поездка подарит лишь положительные эмоции, что только поспособствует формированию здорового малыша.

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Напомним, 4 октября пассажирский автобус, который двигался по направлению к Венеции, упал с моста. Вследствие этогопогиб по меньшей мере 21 человек, а еще 12 пострадали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году возле поселка Гребенки Киевской области в результате ДТП погибла Наталья Емец. Беременная женщина вместе со своим мужем Александром ехала в столицу на работу, когда их ВАЗ 2121 столкнулся с Mazda. Удар пришелся на сторону пассажирского кресла, где как раз сидела Наталья. Она скончалась на месте.

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