21 человек погиб в результате падения пассажирского автобуса с моста в Венеции: среди жертв предварительно есть украинцы. Видео

Недалеко от итальянского города Венеция случилась авария, во время которой пассажирский автобус упал с моста. Вследствие этого погиб, по меньшей мере, 21 человек, а еще 12 пострадали.

По предварительной информации, среди жертв есть украинцы. Об этом сообщает Bild, ВВС и DW.

Автобус пробил огражу и рухнул на железнодорожные пути в районе Местре на материковой части Италии, который соединен с Венецией мостом.

Авария произошла во вторник около 19:45 по местному времени. Причина пока не известна. По сообщениям итальянских СМИ, после крушения автобус загорелся.

Вследствие ДТП 21 человек погиб, 12 получили ранения и до пяти человек все еще числятся пропавшими без вести. Среди жертв – двое детей.

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На месте работают спасатели. Поскольку спасательная операция все еще продолжается, ожидается, что число погибших будет расти.

Мэр Венеции Луиджи Бругнаро заявил, что произошла "огромная трагедия".

"Апокалиптическая сцена, нет слов", – сказал он.

Премьер-министр Джорджия Мелони также выразила соболезнования.

"Наши мысли обращены к жертвам, их семьям и друзьям", – отметила она.

Напомним, в Польше в страшной аварии разбились украинцы. Погибли отец и трое его сыновей – это половина многодетной семьи. Мама погибших ребят с двумя дочками в это время была в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в населенном пункте Обзовице в Черногории произошло ДТП, в которой пострадали минимум четыре гражданина Украины, один поляк и другие иностранцы, по меньшей мере два человека погибли. Автобус с людьми сорвался с дороги в обрыв.

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