За три месяца политзаключенных в Беларуси стало больше почти вдвое – правозащитники

В Беларуси за последние три месяца почти вдвое выросло количество политических заключенных. Сейчас их насчитывается почти пол тысячи, но только тех, чьи имена известны.

Это подсчитал правозащитный центр "Весна". По его данным, в списке арестантов по политическим причинам значатся фамилии 436 человек.

В то же время правозащитники сравнили, что еще в середине февраля 2021 года политзаключенными в стране были признано 246 человек.

Отмечается, что за последний период в список попали еще 12, пятеро – за последние сутки. Среди них есть несовершеннолетние лица, а также россиянка София Сапега, 23 мая задержанная в Минске вместе с Романом Протасевичем – журналистом, основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA.

Как известно, после президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси начались протесты против фальсификации и насилия силовиков. С тех пор в стране открыли примерно 3000 уголовных дел против участников президентской гонки, а также активистов, участников мирных акций протеста.

Тысячи задержанных митингующих, по данным белорусских правозащитников, подверглись пыткам и другим видам жестокого обращения. Кроме этого, центр "Весна" задокументировал более тысячи свидетельств жертв пыток.

Напомним: белорусские правозащитные организации признали задержанного Протасевича политическим заключенным. Они призвали власти Беларуси освободить его и других арестованных.

На фоне последних событий в Беларуси Европейский Союз в июне должен ввести новый, уже четвертый, пакет санкций против этой страны.

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