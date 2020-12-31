За сутки от COVID-19 в мире скончалось рекордное количество больных

За минувшие сутки, 30 декабря, в мире от коронавируса скончалось рекордное количество человек с начала пандемии.

Согласно данным Worldometers, было зафиксировано 14 748 летальных случаев. Из них больше всего – 3880 человек умерли от болезни в США.

Также много случаев смерти от COVID-19 за день зарегистрировали в Бразилии – 1 224, Мексике – 990 и Великобритании – 981. Украина оказалась на 15-м месте этого рейтинга с 243 случаями смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в рамках самой масштабной кампании вакцинации в истории – против COVID-19 – в мире уже сделали 5,6 млн прививок (на 30 декабря). Больше всего доз использовали в США и Китае.