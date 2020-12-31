За добу від COVID-19 у світі померла рекордна кількість хворих

Протягом минулої доби, 30 грудня, у світі від коронавірусу померла рекордна кількість осіб із початку пандемії.

Згідно з даними Worldometers, було зафіксовано 14 748 летальних випадків. З них найбільше – 3880 осіб померли від хвороби в США.

Також багато випадків смерті від COVID-19 за день зареєстровано в Бразилії – 1224, Мексиці – 990 і Великобританії – 981. Україна опинилася на 15-му місці цього рейтингу з 243 випадками смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у межах найбільш масштабної кампанії вакцинації в історії – проти COVID-19 – у світі вже зробили 5,6 млн щеплень (на 30 грудня). Найбільше доз використали в США і Китаї.