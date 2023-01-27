За сожжением Корана в Швеции мог стоять Кремль, в РФ хотят дискредитировать страну перед вступлением в НАТО – СМИ

Сожжение Корана в Стокгольме 21 января могли организовать представители России. Цель – дискредитировать Швецию перед Турцией как возможного члена НАТО.

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Такое предположение выдвинула шведская газета Aftonbladet. Там отметили, что акцию, во время которой священную книгу мусульман превратили в пепел, организовал ультраправый активист датской антиисламистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан.

При этом издание не исключает, что он мог оказаться под влиянием шведского журналиста Чанга Фрика, связанного с российским пропагандистским каналом RT. Он оплатил необходимый взнос для проведения акции в Стокгольме, хотя свои связи с Россией отрицает.

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