'За сколько денег вы продали страну Путину и Цзиньпиню?' на Орбана пытались напасть во время пресс-конференции. Видео

На премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во вторник, 8 октября, пытались напасть во французском Страсбурге. Это произошло во время его выступления в Европейском парламенте.

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Пресс-конференцию таким образом пытался сорвать Мартон Ньекицки – венгерский активист и городской советник оппозиционной "Демократической коалиции" Венгрии. Он обвинил Орбана в том, что он продал Венгрию Китаю и РФ.

Когда премьер говорил в Европарламенте об иммиграции, Ньекицки подбежал к трибуне, где сидел Орбан, и бросил в его сторону стопку чего-то, похожего на банкноты.

"За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продал (страну – Ред.) Путину, он продал Си Цзиньпину!" – кричал он при этом.

Премьер Венгрии не пострадал, активиста ближе к нему не пропустила охрана – Ньекицки сразу же вывели из зала.

А уже после инцидента Орбан заявил, что "когда венгерский политик говорит другому, что тот подлец, в нашей культуре это означает только "я с тобой не согласен".

Как сообщал OBOZ.UA, Виктор Орбан заявил, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин не хотят прекращения войны. Они "твердо верят, что время работает на них", поэтому вместо переговоров и дипломатического разрешения "конфликта" продолжают военные действия.

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