За считанные минуты до катастрофы: появились данные по 'черным ящикам' самолета Jeju Air

В Южной Корее завершили расшифровку самописцев, а также поисковые работы на месте падения самолета Boeing 737-800 компании Jeju Air. Установлено, что "черные ящики" прекратили запись примерно через четыре минуты после того, как пилот пассажирского авиалайнера сообщил о столкновении с птицами.

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Правительство Южной Кореи проанализирует, почему произошел сбой, что в итоге привело к гибели 179 человек. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство транспорта Южной Кореи.

Ранее следователи заявили, что бортовые самописцы или так называемые черные ящики в кабине являются ключевыми для выяснения причин катастрофы. Устройства содержат данные о работе самолета во время полета и записи разговоров между пилотами.

Сначала их проанализировали южнокорейские специалисты, затем отправили в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте США.

В южнокорейском Министерстве транспорта указали: отсутствие информации означает, что перед крушением все электропитание, учитывая резервное, выключилось – а это случается редко. У самолета Jeju Air "черные ящики" прекратили работу за считанные минуты до трагедии.

По данным медиа, следователи также во время расследования должны исследовать насыпь, в которую врезался самолет. Она должна была поддерживать систему локатора, который помогает при посадке, но "была слишком жесткой и размещалась слишком близко к концу взлетно-посадочной полосы".

Некоторые родственники жертв авиакатастрофы требуют, чтобы к расследованию привлекли независимых экспертов.

Напомним, что самолет авиакомпании Jeju Air разбился 29 декабря 2024 года. во время посадки в международном аэропорту "Муан" одноименного округа в провинции Южная Чолла. После падения он загорелся. Тогда погибли все 179 пассажиров, выжили только два пилота. Следователи, выясняющие причины самой масштабной авиакатастрофы гражданской авиации в Южной Корее, сосредотачиваются на столкновении авиалайнера с птицами и поломке шасси.

Как сообщал OBOZ.UA, власти Южной Кореи инициировали спецпроверку 101 самолета Boeing 737-800 – всех, которые эксплуатируются в стране. Это произошло после трагедии в Муане и еще одного инцидента с таким самолетом, который работал на другом рейсе в тот день: у него была проблема с шасси, обошлось без пострадавших.

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