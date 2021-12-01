Белорусский правитель Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что его приезд в оккупированный Крым будет автоматически означать признание полуострова "российским" и вообще, с 2014 года Крым "де-факто и де-юре" является российским. Лукашенко также не исключил полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым, при этом выразил сожаление в связи с тем, что самолетам из Минска придется облетать воздушное пространство Украины.

Несмотря на то, что многие масс-медиа восприняли заявления Александра Лукашенко как сенсационные, на самом деле, думаю, он всего лишь продолжает пропагандистскую линию, которой уже придерживался во время заседания Высшего совета Союзного государства России и Беларуси. Напомню, что это заседание проходило в он-лайн режиме, при этом Александр Лукашенко находился в Минске, а Владимир Путин – в оккупированном Севастополе, пишет Виталий Портников для krymr.com.

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Но и тогда Александр Лукашенко выражал желание приехать в Крым и сокрушался, что его не пригласили, а российская сторона в ответ утверждала, что всегда рада видеть "дорогого Александра Григорьевича" в Крыму. Но всегда – это означает никогда.

Лукашенко называют "торговцем советского воздуха". С 1994 года он продает Кремлю басню о скорой интеграции России и Беларуси

Лукашенко называют "торговцем советского воздуха". С 1994 года он продает Кремлю басню о скорой интеграции России и Беларуси. Его интеграционными услугами пользовались и Борис Ельцин, и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев – а в ответ выделяли ресурсы, позволяющие поддерживать на плаву оставшуюся во многом в прошлом белорусскую экономику. Однако после 2020 года, когда Лукашенко в очередной раз сфальсифицировал итоги выборов президента Беларуси и подавил массовые протесты своих соотечественников, ему все труднее отделываться от Путина одними разговорами. А отказываться от полновластного правления в Беларуси Лукашенко, как видим, очень не хочется.

Поэтому белорусскому правителю с каждым днем приходится повышать градус верноподданической риторики. И воевать за Россию он пойдет, если будет война с Украиной, и Крым российским признает, и на полуостров приедет.

Белорусскому правителю с каждым днем приходится повышать градус верноподданической риторики

Самое интересное, что в самой России с поездкой Лукашенко на полуостров не спешат – хотя в Москве и заинтересованы в том, чтобы руководитель хоть какого-нибудь другого государства посетил оккупированный в 2014 году полуостров.

Но, думаю, Путин прекрасно понимает, что за эту поездку ему придется дорого заплатить – и политическими уступками, и реальными деньгами. И хочет, чтобы Лукашенко подольше напрашивался в Крым – потому что чем дольше и упорнее он будет просить, тем меньше Кремлю придется ему заплатить за это "путешествие".