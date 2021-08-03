За ним велась слежка: всплыли новые детали о загадочно погибшем в Киеве главе Беларусского дома

За главой Беларусского дома в Украине Виталием Шишовым, который считался пропавшим и был найден мертвым 3 августа, велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции.

Об этом сообщается в Telegram-канале БДУ. В организации отметили, что их неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в республике.

"О всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, БДУ выйдет из инфовакуума", – говорится в посте.

Там подчеркнули, что Шишов стоял у истоков создания организации. Переехать в Украину он был вынужден осенью 2020 года, после выхода на протесты в Гомеле в августе и дальнейшего активного противостояния "узурпаторам власти" в родной стране.

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В БДУ он брался абсолютно за все сферы деятельности. В частности, оказывал помощь релокантам (белорусам за границей), проводил акции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Также обращался в госорганы для продвижения законопроектов, помогающих соотечественникам, формировал диаспору в Украине.

"Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса. Будем продолжать добиваться истины в гибели Виталия!" – добавили в Белорусском доме.

Напомним: Шишова мертвым обнаружили в одном из парков рядом с его домом в Киеве. По данному факту полиция начала расследование в рамках открытого уголовного производства по статье 115 ККУ – умышленное убийство.

Справка: Белорусский дом в Украине является некоммерческой общественной организацией, созданной для помощи белорусам и всем пострадавшим от режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в городах Беларуси правоохранительные органы провели серию обысков у журналистов. Во время них силовики выломали двери в офисе одного из изданий, забрали технику и задержали нескольких человек.