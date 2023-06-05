'За 30 секунд начался апокалипсис': в Италии затонул катер с двумя десятками спецагентов на борту. Все подробности 'шпионской' трагедии

В Италии на озере Маджоре 28 мая затонул катер с двумя десятками спецагентов на борту. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых бывший агент Моссада, россиянка и два итальянских разведчика.

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Эта трагедия напоминает сюжет шпионского романа и уже породила множество вопросов. Об этом пишет BBC.

Озеро Маджоре принадлежит к двум итальянским регионам – Ломбардии и Пьемонту, а также к швейцарскому кантону Тичино.

Примечательно, что в Ломбардии расположены несколько технологических компаний, разрабатывающих продукцию, в частности, военного назначения. При этом Швейцарию считают "транзитной" страной для разведчиков. Поэтому существует мнение, что на катере, где присутствовало 23 человека, была не вечеринка в честь дня рождения, а проходила встреча итальянских и израильских агентов.

Прокурор Карло Носерино рассказал, что всего на борту было 13 итальянских агентов и 8 израильских. По его словам, только капитан Клаудио Карминати и его жена-россиянка не работают ни на одну разведку.

Прогулка по озеру должна была совершаться на 15-метровом катере. В какой-то момент на озере начался шторм со шквалами скоростью до 70 км/ч.

"Буквально за 30 секунд начался апокалипсис. Судно сразу перевернулось, и мы упали в воду", – рассказал капитан судна, добавив, что шторм не был неожиданностью – его прогнозировали.

Вероятно, прогулка на катере планировалась так, чтобы не попасть в шторм, однако даже после того, как прошло время аренды, судно продолжило плавать.

Среди погибших оказалась жена капитана, Анна Божкова, 50-летняя россиянка, которая имела вид на жительство в Италии.

Два других погибших – 53-летняя Тициана Барноби и 62-летний Клаудио Алонци – работники итальянской секретной службы. Еще один погибший, 50-летний Шимони Эрец, был агентом Моссада на пенсии.

Остальные находившиеся на борту катера спаслись, однако исчезли практически сразу после инцидента.

Затонувшее на озере Маджоре судно до сих пор не достали из воды, поэтому полноценное расследование странной аварии не может начаться.

Итальянская военизированная полиция, ведущая следствие, уже заявила, что будет расследовать только то, почему катер был переполнен и почему вышел в плавание в плохую погоду, но не то, что делали люди на борту судна.

Напомним, утром 26 февраля у побережья Италии потерпел крушение корабль с мигрантами на борту. По предварительным данным, как минимум 58 человек погибли.

Ранее сообщалось, что в Черном море, у берегов Краснодарского края РФ, затонул российский сухогруз Seamark с мраморной крошкой. Он преломился пополам из-за шторма, поскольку высота волн в районе аварии достигала трех метров.

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