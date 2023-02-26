У побережья Италии затонул корабль с мигрантами: погибли десятки человек

Утром 26 февраля у побережья Италии потерпел крушение корабль с мигрантами на борту. По предварительным данным, как минимум 40 человек погибло.

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Еще около 40 мигрантов удалось спасти. Об этом сообщает итальянское ведомство пожарно-спасательных служб в Twitter (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кораблекрушение произошло недалеко от приморского курорта Стеккато-ди-Кутро. По словам представитель пожарной службы Калабрии Данило Майда, количество погибших превысило 40 человек. Спасательная операция продолжается, поэтому число жертв может измениться.

Спасатели использовали для поиска пропавших водные мотоциклы, однако плохие погодные условия, в частности, сильных шторм, усложняет работу.

Также представители пожарно-спасательных служб отмечают, что тела погибших могло отнести от берега сильным течением, поэтому пока рано говорить о точном количестве погибших и пострадавших в этом кораблекрушении. По информации очевидцев, на борту находилось около 250 мигрантов из Ирана, Пакистана и Афганистана

Напомним, в Болгарии обнаружили грузовик, где под древесиной скрывались нелегальные мигранты из Афганистана. Из них 18 человек, в том числе 1 ребенок, были мертвы. Еще 34 человека, из которых 5 – дети, были срочно госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Черном море у берегов Краснодарского края РФ затонул российский сухогруз Seamark с мраморной крошкой. Он переломился пополам в условиях шторма, поскольку высота волн в районе крушения достигала трех метров.

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