Японию накрыли мощные снегопады: жителей предупредили о возможном транспортном коллапсе и отключении электроэнергии

Районы вдоль Японского моря страдают от сильных снегопадов, которые продолжаются несколько дней подряд. Снег продолжает идти в восточных и северных регионах Японии. И хотя быстрое накопление его, похоже, замедляется, синоптики все еще предупреждают о вьюгах и опасности лавин.

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Об этом сообщил канал NHK World-Japan. По данным метеорологического управления Японии, сильные снегопады вызваны зимним атмосферным давлением и холодными воздушными массами.

По состоянию на 11 утра пятницы самый высокий уровень снега зафиксирован в поселке Окура (префектура Ямагата) - 1,99 метра, в городе Уонума (префектура Ниигата) - 1,94 метра, и в исторической деревне Ширакава (префектура Гифу) - 1,84 метра. В некоторых регионах количество снега превышает обычную норму для этого времени года в два раза.

В префектуре Хёго вечером в четверг, 9 января, снег вызвал аварию: автомобиль взлетел в придорожную реку. Водитель находится в критическом состоянии. Полиция считает, что он потерял управление из-за скользкой дороги.

Также утром 10 января было временно остановлено движение суперэкспрессов Ямагата синкансен, но впоследствии его возобновили.

К утру субботы ожидается новый сильный снегопад, особенно в районах вдоль Японского моря от севера до запада Японии.

Власти призывают людей к осторожности из-за возможных перебоев в транспорте, сильного ветра, высоких волн, а также риска лавин и отключений электроэнергии.

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