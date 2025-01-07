Аномальный арктический циклон накрыл США: закрыты школы, отменены авиарейсы, погибли люди. Фото и видео

Мощный арктический циклон рассек пополам Соединенные Штаты Америки от Вирджинии до Вашингтона, накрыв большую часть страны. В зоне бедствия находятся 60 миллионов жителей семи штатов Канзас, Миссури, Мэриленд, Кентукки, Вирджиния, Западная Вирджиния и Арканзас, а также в части Нью-Джерси и столице Вашингтоне.

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Непогода уже привела к гибели не менее четырех человек. Как сообщает Euronews, по прогнозам синоптиков, циклон только завтра, 8 января уйдет из страны на восток в Атлантический океан. Но минусовая сохранится еще как минимум до конца недели.

В указанных штатах объявлено чрезвычайное положение и были закрыты все учебные заведения до конца недели. Известно, что, по меньшей мере, 250 тысяч жилых домов остались без электроэнергии и отопления, поскольку сильный ветер циклона повредил инфраструктуру городов.

Благодаря шторму выпал снег слоем в 15 см во многих районах Среднеатлантического региона, включая столицу США. Национальная метеорологическая служба утверждает, что это не все, ожидается, что слой выпавшего снега достигнет 30 см – в городах от Огайо до Вашингтона.

Именно снегопад стал причиной четырех смертей этого циклона. Снег и лед покрывает много дорог и автомагистралей, что приводит к большому количеству ДТП. Только в штате Миссури сообщили о более 350 ДТП, которые привели к десяткам травм и одному погибшему.

В штате Вайоминг еще один человек погиб под грузовиком – авто не смогло вовремя затормозить из-за гололеда.

В Канзасе в результате ДТП погибли еще два человека. Считается, что именно Канзас больше других пострадал от снегопада – здесь слой выпавшего снега уже достиг 46 см.

Из-за указанной погоды тысячи самолетов остались на земле, было отменено более 2500 внутренних и более 6500 международных рейсов по всей стране.

И завтра, 8 января, большинство аэропортов США останутся закрытыми.

Как сообщал OBOZ.UA, теплая погода уже посетила Украину, 7 и 8 января столбики термометров будут показывать стабильный плюс. Однако с 11 января на смену теплому воздуху придет похолодание.

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