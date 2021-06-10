Япония закрыла небо для самолетов из Беларуси

Япония ввела политику запрета на пересечение воздушного пространства страны самолетами белорусских авиакомпаний. Решение, по примеру Европы и США, стало реакцией на вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича.

О нем 10 июня на пресс-конференции заявил главный секретарь японского правительства Кацунобу Като. Его слова процитировала азиатская компания общественного телерадиовещания NHK.

"Белорусское правительство не признало вынужденную посадку, и нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем", – подчеркнул он.

Представитель Кабмина Японии отметил, что поэтому правительство также рекомендует избегать прохода рейсов японских авиалиний через территорию Беларуси. Национальным авиаперевозчикам страны будут выдаваться рекомендации по безопасности.

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"С учетом того, что принятые властями Беларуси меры признали нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, мы пока не разрешаем белорусским авиакомпаниям "въезд" в Японию", – добавил Като.

По его словам, японское правительство пока не имеет планов о заключении с Беларусью каких-либо договоренностей об открытии авиамаршрутов.

Като решительно осудил принудительную посадку гражданских самолетов белорусскими властями и произвольное задержание пассажиров на борту. Также он потребовал немедленного освобождения арестованного журналиста.

Напомним:

23 мая в Минске вынужденно сел самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс. Пилотам сообщили о минировании борта и рекомендовали лететь в Минск, для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29.

Так в столице Беларуси задержали экс-главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA и редактора "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Россия с 10 июня решила наоборот увеличить количество авиарейсов в Беларусь, а также ряд других стран. С Минском Москва договорилась осуществлять десять маршрутов в неделю на взаимной основе.