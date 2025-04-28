Я сердечно поздравляю грузинский народ — наших соседей и друзей — с их стойкой приверженностью свободным выборам и европейской интеграции. На протяжении последних пяти месяцев граждане Грузии ежедневно выходят на улицы и площади Тбилиси, требуя демократии, справедливых выборов и полноценного членства в Европейском Союзе. К сожалению, действующее правительство Грузии выбрало путь, который угрожает перечеркнуть два десятилетия тяжелейших усилий по демократизации и евроатлантической интеграции.

Видео дня

События, разворачивающиеся сегодня в Грузии, поразительно напоминают опыт Азербайджана после президентских выборов 2003 года и парламентских выборов 2005 года. В то время авторитаризм в Азербайджане ещё не успел окончательно укорениться. Демократические институты и традиции, заложенные в период правления Абульфаза Эльчибея (1992–1993) — в том числе частично свободная пресса, функционирующее гражданское общество, свобода собраний и реальная избирательная конкуренция — всё ещё сохранялись, хотя и находились под растущим давлением. Азербайджан классифицировался как частично свободная страна, а его Концепция национальной безопасности, утверждённая самим Ильхамом Алиевым, провозглашала европейскую интеграцию стратегическим приоритетом.

Однако около двух десятилетий назад Ильхам Алиев сознательно выбрал курс на укрепление личной власти и демонтаж демократических основ Азербайджана. С тех пор, из года в год, независимые СМИ подвергались репрессиям и закрывались, число политических заключённых неуклонно росло, свободы собраний и выражения мнений были систематически уничтожены, деятельность оппозиции жестоко ограничена, а фальсификация выборов стала нормой — в результате чего сегодня Азербайджан оказался под гнётом полноценного авторитарного режима.

На данный момент в Азербайджане уже шесть лет подряд полностью запрещена свобода собраний, в стране содержится рекордное количество политических заключённых — 360 человек, а все независимые СМИ закрыты. Видные журналисты и лидеры гражданского общества находятся за решёткой. Более 50 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА), которую я представляю, были арестованы по сфабрикованным обвинениям, свыше 300 наших членов подверглись административным арестам, тысячи потеряли работу. Члены Национального совета — нашей союзной коалиции — также стали жертвами жестоких репрессий. Один из её лидеров, Тофиг Ягублу — выдающийся деятель грузинского происхождения и один из самых искренних друзей Грузии в Азербайджане — был приговорён к девяти годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. Сейчас Тофиг Ягублу уже 26-й день держит голодовку с требованием "свобода или смерть".

Когда режим Алиева разрушал зарождавшуюся демократию Азербайджана, демократический Запад, к сожалению, бездействовал. Сегодня очевидно, что эта политика пассивности была серьёзной ошибкой.

Извлекая уроки из горького опыта Азербайджана, я призываю Европейский союз и Соединённые Штаты Америки оказывать более последовательную и системную поддержку борьбе грузинского народа за свободные выборы, права человека и европейскую интеграцию.

Борьба между авторитаризмом и демократией, которая сегодня разворачивается в Грузии, станет решающей не только для будущего самой Грузии, но и для судьбы всего Южного Кавказа.

Я искренне желаю грузинскому народу — нашим друзьям и соседям — успеха в их мужественной борьбе за свободу.

Подавляющее большинство граждан Грузии стремится видеть свою страну в составе Европейского Союза. Грузия уже получила статус кандидата, и Евросоюз располагает значительным рычагом влияния для поддержки демократических реформ.