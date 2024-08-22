'Я поражен способностью Молдовы': Шольц пообещал Санду всестороннюю поддержку на пути в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц, посетивший 21 августа Кишинев и встретившийся с президентом Молдовы Майей Санду, пообещал бывшей советской республике всестороннюю поддержку на пути в ЕС. Во время встречи стороны говорили о влиянии войны в Украине на Молдову, гибридных угрозах и достижениях Кишинева на пути евроинтеграции.

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Как сообщают молдавские масс-медиа, канцлер Германии подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Молдову – и не только на пути в ЕС. Он отдельно отметил дестабилизирующее влияние России на Молдову в попытках удержать республику в своей империи.

"Мы знаем, как Молдова страдает от агрессивной войны России против Украины. Мы знаем, как пророссийские политики пытаются дестабилизировать вашу страну, особенно на фоне президентских выборов и вступления Молдовы в ЕС. Мы будем поддерживать Молдову по мере возможностей",– пообещал Шольц.

Он также отметил, что нынешние власти Молдовы успешно противостоят попыткам российской дестабилизации. И это, по его словам, лучшее доказательство евроинтеграционных стремлений Кишинева.

"Для нас в Германии ясно одно: мы должны продолжить поддерживать вас на европейском пути. Это расширение отвечает интересам Европейского союза, Германии и Молдовы", – сказал канцлер Германии.

В свою очередь Санду отметила, Молдова "слишком долго откладывала" евроинтеграцию, но сейчас страна "уверенно двигается по этому пути".

Стороны заявили, что уже разбивают и вскоре подпишут миграционное соглашение. По словам Шольца, эта договоренность позволит Германии оперативно высылать из ЕС нелегальных мигрантов из Молдовы на их родину, а также привлекать в страну квалифицированных специалистов. Санда в свою очередь выразила надежду, что документ поможет вернуть в Молдову людей из "большой диаспоры".

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН прогнозируют, что к 2100 году население Молдовы сократится до 1,5 миллиона человек, то есть почти наполовину. Однако уже сейчас в Кишиневе раздается мнение, что украинские беженцы, которых в стране около 100 тысяч, могут немного улучшить демографическую ситуацию.

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