'Шанс исправить ситуацию': в Молдове рассчитывают спасаться от демографического кризиса украинскими беженцами

В ООН прогнозируют, что к 2100 году население Молдовы сократится до 1,5 миллиона человек, то есть почти наполовину. Уже сейчас в Кишиневе звучит мнение, что украинские беженцы, которых в стране около 100 тысяч, могут немного улучшить демографическую ситуацию.

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Об этом говорится в материале NewsMaker. По состоянию на 1 января 2023 года в страны проживало 2,5 миллиона человек (без оккупированного РФ Приднестровья).

По данным ООН, в 2024 году население Молдовы составляет 3 миллиона человек, но неизвестно, учитываются ли в этой цифре также жители Приднестровского региона. Согласно прогнозу организации, к концу десятилетия население страны сократится до 2,86 миллиона человек, а через 20 лет – до 2,36 миллиона.

Как говорит доктор социологических наук, эксперт по вопросам управления миграцией Александр Мачухин, одной из самых больших проблем Молдовы является эмиграция – ее темпы увеличиваются из года в год. По последним данным, речь идет о 63 тысячах человек в год.

Причиной миграции является неуверенность жителей Молдовы в своем благополучии и будущем семьи.

"За этими словами на самом деле стоят очень конкретные факторы. Первый – все, что касается обучения детей, его стоимость и доступность. Второй – то, что американцы называют "жильем". То есть доступность жилья не только с точки зрения аренды, но и с точки зрения ипотечных программ и программ выкупа. Третье – медицина во всех ее аспектах", – отметил эксперт.

Влияние войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Молдове поселились от 80 до 100 тысяч украинцев, которые бежали от войны. Мачухин отметил, что, как бы цинично это ни звучало, эта ситуация является возможностью улучшить демографию Молдовы.

"Это шанс немного исправить сложную ситуацию с рождаемостью, численностью населения и т.д. Уровень интегрированности этих людей в молдавское общество, скажем откровенно, не очень высок. Однако культурно они, безусловно, близкие люди. Фактически языкового барьера из-за использования русского языка нет", – говорит он.

Привлечение иностранцев – это сложный процесс, потому что не всегда удается создать программу, которая привлечет большую массу людей, объяснил доктор наук.

"Такие программы должны быть адресными, направленными на образованных людей, женщин с маленькими детьми или женщин детородного возраста. Это очень сложные интеграционные процессы, которые почти всегда достаточно холодно воспринимаются местным населением, потому что они воспринимаются как конкуренция, к тому же нечестная", – отметил Мачухин.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские власти ведут переговоры с Молдовой о возвращении домой украинских мужчин призывного возраста, незаконно сбежавших за границу. В первую очередь речь идет о тех, кому Молдова отказала в предоставлении убежища, но эти лица так и не вернулись в Украину.

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