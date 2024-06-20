'Я не переступлю эту красную линию': лидер парламентской гонки во Франции выступил против отправки войск в Украину

Лидер ультраправых Франции и кандидат в премьеры страны Жордан Барделла заявил, что в случае прихода к власти не будет поставлять в Украину дальнобойное оружие, которое позволит наносить удары по территории России. Он также выступил против отправки в нашу страну французских войск.

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Об этом президент французского ультраправого "Национального объединения" и лидер парламентской гонки заявил 19 июня в кулуарах выставки вооружений "Eurosatory". Слова Жордана Барделли цитирует Reuters.

"Я хочу, чтобы Украина располагала боеприпасами и техникой, необходимыми для удержания фронта, но моя красная линия не изменится – это отправка оборудования, которое может иметь последствия эскалации в Восточной Европе. Я не преступлю эту красную линию, – подчеркнул Барделла.

Он также добавил, что не разделяет идеи президента Макрона по отправке французских военных в Украину. По его словам, это может иметь драматические последствия для всего мира и напрямую вовлечь Францию в конфликт с ядерным государством.

"Я, в отличие от президента республики, против того, чтобы отправить войска и французских солдат в Украину. Потому что я считаю, что прежде всего против этого решения выступает большинство французов. А во-вторых, сама Украина и сам президент Зеленский не призывали к отправке французских войск в Украину. Это может иметь драматические последствия для мира по всему миру", – объяснил свою позицию лидер ультраправых Франции.

Но даже если "Национальное объединение" возглавит французское правительство, Эмманюэль Макрон останется президентом и главой французской армии, отметило издание.

Однако конституция Франции также придает премьер-министру роль в сфере обороны, причем разделение властей не является четким.

Макрон потеряет контроль над внутренней повесткой дня, включая экономическую политику, безопасность, иммиграцию и финансы. Это в свою очередь повлияет на помощь Украине, поскольку Макрону потребуется поддержка парламента для финансирования чего-либо в рамках годового бюджета Франции.

Напомним, что 30 июня во Франции пройдет первый тур досрочных парламентских выборов. Второй тур назначен на 7 июля.

Как сообщал OBOZ.UA:

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и назначил досрочные выборы. Это событие – большой сюрприз для страны и огромный риск для Макрона. В последний раз Нацсобрание во Франции распускалось в 1997 году, когда это сделал президент Жак Ширак.

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