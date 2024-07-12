'Я лучше': Байден на саммите НАТО перепутал Зеленского с Путиным, а Гаррис – с Трампом

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО в Вашингтоне допустил ряд серьезных оговорок, чем, похоже, не помог себе в восстановлении репутации после неудачных дебатов с конкурентом на выборах Дональдом Трампом. Выступая перед публикой, он назвал президента Украины Владимира Зеленского российским диктатором Владимиром Путиным, а вице-президента США Камалу Гаррис – Трампом.

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Об очередных казусах американского лидера, ставших наиболее обсуждаемыми в США новостями саммита НАТО, сообщило издание Reuters. Отмечается, что глава Белого дома давал слово президенту Украины.

"А теперь я хочу передать слово президенту Украины, который имеет столько же мужества, сколько и решимости, дамы и господа, президенту Путину", – сказал Байден, имея в виду Зеленского.

Исправляясь через две секунды, Байден добавил: "Президент Путин, вы победите президента Путина, президента Зеленского. Я очень сосредоточен на том, чтобы победить Путина".

Как пишет издание, "зал на саммите ахнул, когда Байден ошибочно назвал Зеленского Путиным". Украинский лидер не растерялся и в ответ на оговорку Байдена заметил: "Я лучше (чем Путин. - ред)".

"Вы чертовски лучше", – подтвердил Байден.

Этот казус стал не единственным за вечер – Байден вторично шокировал публику, когда перепутал имена Камалы Гаррис и Дональда Трампа, даже не обратив на это внимания. Это произошло, когда американский лидер уверял, что будет продолжать борьбу за свое переизбрание, даже несмотря на то, что многие коллеги-демократы призвали его завершить свою кампанию.

81-летний Байден, уже старейший человек, когда-либо занимавший пост президента, заверил, что возраст – это его преимущество, ведь добавляет мудрости.

"Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа вице-президентом, если бы она не была достаточно квалифицированной, чтобы быть президентом. Поэтому начните с этого", – сказал Байден, отвечая на вопрос Reuters о его доверии к Гаррис.

Журналисты добавили, что в начале пресс-конференции президент часто кашлял и время от времени путался в ответах, а в конце его фразы часто обрывались до того, как он завершал свои мысли. В то же время, он дал детальные ответы на такие вопросы, как конфликт между Израилем и Газой и необходимость для западных стран производить больше военного оружия для противостояния России и Китая.

Примечательно, что в последние дни Байден находится под пристальным вниманием и столкнулся с сомнениями, в частности со стороны членов и доноров его собственной Демократической партии, по поводу его шансов на переизбрание после слабого и неуверенного выступления на дебатах против бывшего президента-республиканца Дональда Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Байден признал, что неудачно выступил на дебатах с Дональдом Трампом и назвал себя "не молодым мужчиной". Однако политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

– Опрос показал, что, несмотря на то, что президент Джо Байден не очень убедительно выступил на дебатах с Дональдом Трампом, это не изменило мнение многих избирателей относительно обоих кандидатов на пост президента США.

– Издание Politico сообщило, что накануне саммита НАТО дипломаты и мировые лидеры выразили свое скептическое отношение к политическому будущему Байдену. Иностранные чиновники в значительной степени поддерживают переизбрание Байдена, но опасаются, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом нанесет ущерб НАТО.

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