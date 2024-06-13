'Я горжусь им': Байден сказал, помилует ли сына, которого признали виновным в преступлении

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не объявит помилование своему сыну Хантеру, если его признают виновным по уголовным обвинениям. Присяжные, как известно, признали Хантера Байдена виновным по всем трем пунктам обвинения в судебном процессе по незаконному приобретению и хранению оружия во время злоупотребления наркотиками.

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На пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Италии в четверг, 13 июня, глава Штатов сказал, что гордится своим сыном за то, что он преодолел наркотическую зависимость. Однако президентское помилование подписывать не будет.

"Я очень горд за своего сына. Он преодолел наркотическую зависимость. Он один из самых достойных людей, которых я знаю. Я доволен. Я не буду никак реагировать на решение судебной ветви. И я не буду подписывать ему президентское помилование", – сказал американский лидер.

11 июня суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в том, что в 2018 году он соврал по поводу употребления наркотиков при покупке огнестрельного оружия. После оглашения вердикта судья сказал лишь, что приговор может быть вынесен в течение 120 дней, однако определенную дату не назначил.

Теоретически 54-летнему Хантеру Байдену грозят до 25 лет тюрьмы, но на практике, по мнению юристов, если он и будет отправлен в тюрьму, то вряд ли больше, чем на несколько лет.

Президент США отреагировал на такое решение суда присяжных и подчеркнул, что "примет результат дела и продолжит уважать судебный процесс, пока Хантер будет подавать апелляцию".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хантер Байден признался в мемуарах "Красивые вещи", что несколько лет страдал наркозависимостью от крек-кокаина и алкоголя. Из-за этого сильно пострадало его здоровье.

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