Суд в США вынес приговор сыну Байдена, ему грозит 25 лет тюрьмы: в чем признали виновным

54-летний Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, согласно решению суда присяжных 11 июня был признан виновным по всем трем пунктам обвинения в уголовном преступлении. Дело касается незаконного приобретения и хранения оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним.

Прокуроры смогли убедить 12 присяжных, что сын американского главы солгал в документахо своей "трезвости", когда в 2018 году купил револьвер и боеприпасы в оружейном магазине в Уилмингтоне (штат Делавэр). Теперь Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы, хотя настолько строгий приговор для лица, впервые совершившего преступление, маловероятен, передает BBC.

Суд признал вину Хантера Байдена в трех федеральных обвинениях. Два пункта касаются дачи ложных показаний (покупая оружие, мужчина указал в соответствующих анкетах, что "не является незаконным пользователем и не имеет пристрастия к каким-либо стимулирующим наркотическим средствам"). Еще один пункт касается незаконного хранения оружия (установлено, что он хранил револьвер Colt Cobra Special около 11 дней, когда предположительно употреблял наркотические вещества).

Корреспондент BBC рассказал: Хантер Байден не проявил особых эмоций, когда ему зачитали обвинительный приговор. Он смотрел перед собой, скрестив руки, а затем повернулся, чтобы обнять некоторых из своей команды юристов. В конце он поднялся со своего места, обнял адвоката Эбба Лоуэлла, а затем поцеловал и обнял свою жену.

Пара тихо вышла вместе и Байдена-младшего вывели агенты Секретной службы.

Напомним, что своей вины во время судебного разбирательства сын президента США не признавал. Это первый в истории Америки случай, когда ребенок действующего президента предстал перед судом и получил обвинительный приговор.

На прошлой неделе Джо Байден говорил телеканалу CNN, что не намерен принимать решение о помиловании сына, если тот будет признан виновным.

Хантер Байден (родился 4 февраля 1970 года) – сын 46-го президента США Джо Байдена и его первой жены Неилии Хантер; американский юрист, государственный служащий и бизнесмен.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Хантер Байден признался в мемуарах "Красивые вещи", что несколько лет страдал от наркозависимости от крэк-кокаина и алкоголя. Из-за этого сильно пострадало его здоровье.

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