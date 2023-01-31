"Работаем вместе": Нетаньяху заявил, что Израиль и США не дадут Ирану изготовить ядерное оружие

Соединенные Штаты Америки и Израиль выразили несогласие с ядерной программой Ирана. Эти страны будут "работать вместе", чтобы у Ирана не появилось ЯО.

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Соответствующее заявление сделал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний посетил Иерусалим 30 января, передает NHK (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказал Блинкен, обе стороны согласились с тем, что "Ирану никогда нельзя позволять приобретать ядерное оружие". По словам американского политика, стороны также обсудили необходимость большего сотрудничества, "чтобы противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе"

Нетаньяху подтвердил свою позицию касательно иранского ЯО и подчеркнул: тот факт, что США и Израиль работают вместе, "важен для этой общей цели".

"Наша политика и моя политика в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и средства его доставки. Это остается без изменений", – сказал глава правительства Израиля.

Он высоко оценил переговоры с Соединенными Штатами и назвал дискуссию "очень хорошей".

Добавим, что на пресс-конференции госсекретарь США Блинкен также упомянул о ситуации в Украине. Он раскритиковал РФ за укрепление военных связей с Ираном и сообщил, что Тегеран "в настоящее время предоставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных украинских мирных жителей".

"В свою очередь, Россия поставляет Ирану современное вооружение", – отметил американский политик.

Как писал OBOZREVATEL:

– Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что РФ хочет получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Сейчас наша ПВО не смогла бы сбивать эти воздушные цели. О применении таких ракет агрессором данных пока нет.

– 30 января 2023 года Европейский Союз ввел санкции против корпорации HESA – иранского государственного производителя беспилотников и самолетов.

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