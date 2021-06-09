Выяснилось, кто дал пощечину Макрону. Фото и детали СМИ

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Выяснилось, кто дал пощечину Макрону. Фото и детали СМИ

Дэмиан Тарел был задержан за нападение на президента Франции Эммануэля Макрона. Именно он дал пощечину лидеру французов.

Как пишет News in 24, нападавшему 28 лет и он увлекается реконструкцией средневековых боев. Он даже создал в своем городе ассоциацию европейских исторических боевых искусств. Во время нападения он выкрикнул "Монжуа Сен-Дени, долой Макрона", что было боевым кличем феодального ополчения во Франции 12 века. Сейчас эта фраза стала знаком сплочения ультраправых.

О нападавшем мало известно. О нем нет данных в базах полиции и служб правосудия. Местный житель описал Тарела как "человека без истории". Его друг отметил, что не ожидал такого поступка.

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Дэмиан Тарел

"У него не вспыльчивый характер. Он очень рефлексивный. Когда я его увидел, я был ошеломлен. Я занимался с ним боевыми искусствами, он более спокойный человек, совершенно не желающий бить без причины", – говорил он.

Дэмиан Тарел в боевом наряде

Второй задержанный 28-летний мужчина, который снимал сцену нападения на Макрона. В полиции также нет на него данных.

Дэмиан Тарел в исторической реконструкции

Добавим, что в Елисейском дворце сообщили, что после инцидента Макрон продолжит общение с населением.

"Человек действительно пытался ударить президента республики. На данный момент у нас нет комментариев. Общение с толпой и рукопожатие возобновились. Поездка продолжается", – отмечено в сообщении.

Дэмиан Тарел, который дал пощечину Макрону

При этом сам Макрон осудил "насилие" и "глупость" после такого происшествия с ним.

"Некоторые люди выражают гнев, иногда замешательство ... это законный гнев... Но глупость и насилие – нет, это не демократия", – сказал он журналистам, когда приветствовал толпу в соседнем городе Валенсия, на этот раз в сопровождении своей жены Брижит Макрон.

28-летний Дэмиан Тарел

Также Макрон посетил местную школу, где рассказал: "Мы не должны позволять единичным актам, совершаемым крайне жестокими лицами, как это было во время (уличных) протестов, доминировать в публичных дебатах: они этого не заслуживают".

Макрон добавил, что он ничего не опасается и будет дальше общаться с людьми.

"Я здоровался с людьми, которые были рядом с этим мужчиной, фотографировался с ними. Я и дальше буду продолжать (общаться с людьми). Ничто меня не остановит", – заявил президент Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 8 июня президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины во время визита в департамент Дром.

ФранцияЭммануэль Макрон