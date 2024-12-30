Выяснилось, какая страна будет председательствовать в ОБСЕ в 2026 году

Швейцария получила должность главы ОБСЕ в 2026 году. Объявление стало результатом решения министров, принятого консенсусом в финальные дни председательства Мальты.

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Об этом сообщил действующий глава ОБСЕ, заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и туризма Мальты Ян Борг, отмечает официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству. Таким образом, 57 стран-участниц ОБСЕ совместно подтвердили свою приверженность поддержанию ключевой деятельности Организации во времена геополитических вызовов.

"Сегодня мы продемонстрировали нашу уверенность в Организации и ее способности выполнять свой мандат. Я поздравляю Швейцарию с проявлением сильного лидерства, выдвинув на себя председательство в 2026 году. Принятие Швейцарией этой роли является важным шагом вперед, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего тесного сотрудничества как членов Тройки с 1 января 2025 года", – отметил Долг.

Он добавил, что определение будущих председателей Организации является ключевым приоритетом для поддержания ее устойчивости и преемственности.

"В начале нашего председательства в январе мы приняли девиз "Укрепление устойчивости и усиления безопасности", чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость сохранения способности ОБСЕ справляться с вызовами и укрепления ее роли как краеугольного камня безопасности в нашем регионе", – заявил действующий глава ОБСЕ и добавил, что председательство Мальты сегодня гордится своими усилиями по сохранению функциональности ОБСЕ и продвижение важных решений, подтверждающих роль Организации как оплот мира, диалога и стабильности.

В свою очередь швейцарский федеральный советник и будущий председатель Организации в 2026 году Игнацио Кассис сообщил, что "ОБСЕ выступает за безопасность через сотрудничество и мирное урегулирование споров" и призвал поддерживать ее работоспособность.

Через год Швейцария сменит Финляндию у руля ОБСЕ. Ян Борг выразил уверенность в способности Швейцарии эффективно управлять Организацией.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре парламент Швейцарии принял решение о запрете ливанской шиитской группировки "Хезболла". Ранее аналогичное решение было принято в отношении террористической организации ХАМАС. Этот шаг нетипичен для нейтрального государства, обычно придерживающегося политики содействия международному диалогу и посредничеству.

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