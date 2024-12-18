Парламент Швейцарии объявил "Хезболлу" и ХАМАС вне закона: что заставило нейтральную страну принять такие меры

Парламент Швейцарии во вторник, 17 декабря, проголосовал за запрет ливанской шиитской группировки "Хезболла", а ранее вне закона объявили и террористическую группировку ХАМАС. Это является редким шагом со стороны нейтральной страны, которая традиционно придерживается политики содействия международному диалогу и посредничеству.

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Запрет был принят нижней палатой после того, как это решение одобрила верхняя палата парламента. Сторонники такого решения заявили, что группировки представляют угрозу международной безопасности и что Швейцарии необходимо запретить их, чтобы занять позицию против терроризма, передает Reuters.

В то же время правительство Швейцарии выступило против запрета.

"Если Швейцария теперь решит запретить подобные организации специальными законами, мы должны спросить себя, где и как проводятся границы", – заявил министр юстиции Бит Янс во время парламентских дебатов.

Комитет по политике безопасности, который предложил запрет, утверждал, что посредническая роль Швейцарии останется неизменной благодаря конкретному положению о мирных переговорах и гуманитарной помощи.

На прошлой неделе парламент Швейцарии объявил ХАМАС вне закона за нападения палестинской террористической группировки 7 октября 2023 года в Израиле. Ранее Швейцария запретила только "Аль-Каиду" и "Исламское государство", которые включены в список террористических организаций ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Швейцария выразила поддержку "мирной инициативе" Китая и Бразилии для завершения войны на Украине. Эта инициатива была отвергнута представителями США и ЕС как "военная стратегия Москвы".

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