Вывесили на тракторе флаг СССР: в Польше будут судить фермера и его дочь, призывавших Путина 'разобраться с Украиной'

Прокуратура города Гливице в Польше направила в суд обвинительный акт против польского фермера и его дочери. Подозреваемые во время фермерских протестов в феврале этого года прикрепили на трактор флаг СССР и нацепили на сельхозтехнику баннер с призывом к российскому диктатору Владимиру Путину "разобраться с Украиной".

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Перед судом оба предстанут по обвинению в публичном восхвалении захватнической войны России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии. Об этом сообщает RMF 24.

"Прокуратура Гливице направила в суд обвинительный акт против Петра Г. и Агаты Г. Речь идет об отце и дочери, которые во время февральского протеста фермеров в Горжице (Силезия) установили флаг СССР на тракторе и вывесили баннер с призывом к Путину. Надпись призывала российского диктатора "разобраться" с Украиной, Брюсселем и правительством (Польши. – Ред.). Оба будут отвечать за публичное восхваление захватнической войны против Украины. Они подали заявления о добровольном отбывании наказания", – говорится в сообщении.

Кроме публичной поддержки полномасштабной российской агрессии против Украины, подозреваемым инкриминируют также пропаганду коммунистической идеологии и демонстрацию соответствующей символики.

Петр Г. и его дочь Агата были участниками протестов в Польше. Поскольку протесты проходили в разных уголках страны, то получили огласку в СМИ, а журналисты пристально отслеживали ход событий.

Подозреваемые во время протестов в Горжице управляли трактором, участвовавшим в проезде колонны сельхозтехники. На нем они вывесили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями", а рядом прикрепили флаг СССР. По этому факту в полиции открыли производство, а впоследствии материалы дела передали в прокуратуру Гливице, которая инициировала расследование.

В прокуратуре отметили, что Петр и Агата Г. сначала отказывались признать себя виновными в выдвинутых им обвинениях. Оба утверждали, что якобы стремились лишь "привлечь внимание к текущим проблемам сельского хозяйства". Однако впоследстии вину подозреваемые признали и подали заявления о добровольном исполнении согласованного с прокурором наказания. Дело будет рассматривать окружной суд города Рыбник.

Согласно действующему уголовному кодексу Польши, публичное подстрекательство или прославление агрессивной войны карается лишением свободы на срок до 5 лет. Публичная пропаганда коммунизма или другой тоталитарной идеологии карается лишением свободы сроком до 3 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше задержаны 11 граждан, которые подозреваются в организации нелегальной миграции в страны Западной Европы через их границы с Россией и Беларусью. Среди подозреваемых – граждане Польши, РФ и РБ, а также Украины.

По неофициальной информации, члены группировки незаконно переправили из Беларуси не менее 600 мигрантов.