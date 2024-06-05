Высокий уровень обеспокоенности: в США отреагировали на распространение дезинформации Кремлем в России и мире

Официальный Вашингтон отреагировали на распространение дезинформации Кремлем как в самой России, так и за рубежом. В США заявили о высоком уровне обеспокоенности из-за того, что такие действия Москвы оказывают потенциальное влияние на демократические процессы на Западе.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Его цитирует Укринформ, ссылаясь на собкора.

"Мы очень обеспокоены российской дезинформацией", – заявил Миллер.

По его словам, этот вопрос являлся одной из важных тем обсуждений во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Чехии на прошлой неделе.

Представитель внешнеполитического ведомства США отметил, что распространение российской дезинформации серьезно беспокоит не только Соединенные Штаты, но и союзников Америки.

Мэтью Миллер подчеркнул, что США продолжат взаимодействие с партнерами для противодействия российской пропаганде.

"Мы видели, как российское правительство использует дезинформацию против собственного народа. Мы видели, как российское правительство использует дезинформацию для распространения лжи и слухов в Европе и мире. И мы продолжим консультироваться с нашими партнерами по наилучшему способу реагировать на это", – заявил представитель Госдепартамента США.

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом объявил главу делегации США на Саммите мира. Вашингтон на мероприятии будут представлять вице-президент Камала Гаррис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

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