Выпала десятилетняя норма осадков: часть пустыни Сахара затопило из-за сильных ливней. Фото и видео

Марокко (страна на севере Африки) накрыли мощные ливни. Из-за этого часть Сахары – самой большой пустыни мира – затопило, голубые лагуны образовались среди пальм и песчаных дюн.

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Об этом сообщает Associated Press. Юго-восточная пустыня Марокко является одним из самых засушливых мест в мире, в это время года там редко бывают дожди.

Выпавшие в стране осадки подпитали некоторые из ее самых засушливых регионов большим количеством воды, чем они видели за последние десятилетия. Люди оказались не готовы к этому – затопление пустыни привело к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире. Также был нанесен ущерб урожаям фермеров.

Правительство Марокко заявило, что количество осадков в сентябре за два дня превысило средние годовые показатели в нескольких регионах, где выпадает менее 250 миллиметров осадков в год. В селе Тагуните примерно в 450 километрах южнее столицы Рабата за 24 часа было зафиксировано более 100 миллиметров осадков.

"Прошло от 30 до 50 лет с тех пор, как у нас выпало столько дождя за столь короткий промежуток времени", – сказал Хусин Юабеб, представитель Генерального управления метеорологии Марокко.

По его словам, такие дожди, которые метеорологи называют экстратропическим штормом, могут изменить погоду в регионе на ближайшие месяцы и годы, поскольку воздух удерживает больше влаги, вызывая большее испарение и, соответственно, больше штормов.

Большое количество осадков, скорее всего, поможет наполнить обширные подземные водоносные горизонты под пустыней. Водохранилища региона пополнялись рекордными темпами в течение сентября. Однако пока неясно, насколько сентябрьские дожди помогут снизить засуху.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что чилийская пустыня Атакама, считающаяся одной из самых сухих территорий на планете Земля, приобрела фиолетовый оттенок. Песчаная поверхность покрылась полосами цветов пурпурного цвета.

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