В Словении партия премьер-министра, поддерживающего Украину, проигрывает выборы

На выборах в парламент Словении большинство голосов (согласно данных экзит-поллов) соберет оппозиционное "Движение за свободу". Политсила действующего премьер-министра Янеза Яншема Словенская демократическая партия с довольно большим отставанием должна занять второе место.

Об этом говорят статистические данные экзит-поллов, публикуемых N1 Slovenija в воскресенье, 24 февраля. Отметим, что Яншем поддерживает Украину и осуждает российское вторжение.

"Движение за свободу" предварительно получит 35,8%. Партия Яншема – всего 22,5%.

Третье место прогнозируют христианским демократам (6,8%). Также в парламент должны пройти социал-демократы (6,6%) и левые (4,4%).

Добавим, что Янша, кроме текущего срока, был премьером также с 2004 по 2008 и с 2012 по 2013 годы. Эксперты сравнивают его политический стиль с Дональдом Трампом.

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Также он известный своей антииммигрантскими взглядами и дружбой с венгерским премьером Виктором Обраном.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Янша нашел свое пояснение, как у российских оккупантов появился символ "Z". Он опубликовал мем о том, что это результат "интимной связи" между нацистами и коммунистами.

Еще 28 марта Словения возобновила работу своего посольства в Киеве. В столицу Украины прибыл временный поверенный Боштан Лешяк.

Кроме того, Словения вместе с Польшей и Чехией подготовили план из 10 пунктов для помощи Украине. Они считают, что выполнение этих условий поможет восстановить мир.