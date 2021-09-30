Олаф Шольц или Армин Лашет? Чего ждать Украине от нового канцлера Германии и как кандидаты относятся к Кремлю

В Германии завершились выборы в бундестаг. Теперь главная интрига – кто войдет в коалицию и станет новым канцлером. Кандидаты на должность главы правительства два – это социал-демократ Олаф Шольц и консерватор Армин Лашет.

Особое значение выборы имеют для Украины. Прежде всего потому, что ФРГ – главный стратегический партнер нашей страны в Евросоюзе. Также Германия участвует в "нормандских" переговорах и вводит санкции против РФ за оккупацию украинских территорий. Но все будет зависеть от "зеленых" и свободных демократов, которые должны примкнуть к одной из лидирующих политсил.

OBOZREVATEL проанализировал позиции кандидатов в канцлеры по ключевым для Киева вопросам – война на Донбассе, оккупация Крыма и европейские устремления Украины.

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Украина в ЕС и НАТО

Глава Социал-демократической партии считает, что вступление Украины в НАТО пока не обсуждается. А вот для присоединения Киева к ЕС необходимо реформировать сам союз. По словам Шольца, интеграция балканских стран еще не завершилась, поэтому Евросоюз пока не готов принять еще одно государство в свой состав.

"Мы говорили об отказе от принципа единства в определенных учреждениях и это первое, с чем необходимо разобраться. Я думаю, что надо приблизить Украину к ЕС и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для ее присоединения к НАТО", – говорил политик.

"Северный поток-2"

Что касается российского газопровода, то позиция политика неоднозначна. С одной стороны, он выступал за запуск проекта, с другой – отстаивает гарантии безопасности для Украины.

"На будущее – принцип препятствования транзиту газа и нарушения безопасности Украины будет иметь последствия для транзита по газопроводу, когда его построят", – говорил он еще в конце июня, уверяя, что Германия сделает все для того, чтобы гарантировать нашей стране сохранение доходов от транзита.

"Что касается трубопровода, строительство которого завершено, то важно, чтобы все учитывали гарантии, которые связаны с его эксплуатацией. К гарантиям относится то, что Украина должна оставаться транзитером... Это то, на что все могут положиться и к чему мы относимся очень серьезно", – недавно подчеркнул кандидат.

Война на Донбассе и оккупация Крыма

Придерживается сдержанной, но достаточно жесткой линии по отношению к российскому руководству. Он резко критиковал Кремль за оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Выступает за то, чтобы РФ и другие страны смирились с последующей интеграцией Европы. "Мы не хотим возвращаться к политике 17-го, 18-го и 19-го веков, когда политику делали друг с другом великие державы – Россия, Германия, Франция, Англия. Вместо этого, если мы хотим гарантировать общую безопасность в Европе, то точно речь будет идти о Европейском Союзе и России", – сказал политик во время предвыборной кампании.

"Россия нарушила это, аннексировав Крым, что стало очень большой проблемой. У нас также по-прежнему проблемы из-за сложной ситуации на востоке Украины. Поэтому необходимо, чтобы все вернулись к верховенству права, а не к праву более сильного", – считает он.

Украина в ЕС и НАТО

В одном из интервью Лашет заверил, что беспрекословно поддерживает европейскую интеграцию Украины. Что же касается вступления в НАТО, то политик уверен, что такой вопрос "пока не стоит".

"Мы очень заинтересованы в стабильности, суверенитете и модернизации Украины и должны поддержать ее на нелегком пути, а также открыть ей европейскую перспективу", – отметил он.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит другой", – позже сказал Лашет. Он также отметил, что для такого масштабного шага сначала необходимо синхронизировать законодательство Украины и западных стран.

"Северный поток-2"

Открыто выступает за строительство газопровода "Северный поток-2". Но в то же время намерен "гарантировать соблюдение геополитических интересов Украины", имея в виду сохранение газового транзита из РФ.

"Да, нам нужен этот экономический проект, потому что, если мы остановим другие виды энергии, нам понадобится газ", – говорил Лашет. "Но для меня важно то, чтобы правительство придерживалось определенной ранее позиции, а именно, что Украина как транзитная страна в результате не пострадает. Если Россия нарушит это соглашение, сделка будет немедленно остановлена".

Война на Донбассе и оккупация Крыма

Во многих вопросах следует политике действующего канцлера Ангелы Меркель. В то же время он демонстрирует более пророссийские взгляды, за которые даже получил прозвище Putinversteher – то есть "тот, кто понимает Путина". К примеру, в 2014 году, после оккупации Крыма, он предостерегал от "антипутинского популизма" в Германии, а после отравления Скрипалей говорил о "демонизации России".

Что же касается коалиции, то все будет зависеть от того, кто сможет найти общий язык с партиями "Союз 90/Зелёные" и СвДП. Сейчас наиболее вероятны два варианта:

"зеленые", либералы и социал-демократы;

"зеленые", либералы и консерваторы из ХДС/ХСС.

Но чтобы договориться о создании коалиции, кандидатам в канцлеры придется принимать во внимание позицию политических сил, получивших меньшее количество голосов. И это на руку Украине, ведь "зеленые" и либералы относятся к российскому президенту Владимиру Путину очень критично.

К примеру, лидер "зеленых" Анналена Бербок выступает за "жесткость" в отношении Китая и России, критикует действия РФ на Донбассе и в Крыму. "Послание Москве должно быть таким: суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах. Сюда входит и перспектива членства Украины в ЕС и НАТО", – заявляла она.

Политик также является жестким противником строительства "Северного потока-2": "если голос Германии во внешней политике потерпит неудачу – в том, что касается напряженности в Украине, России, проекта "Северный поток-2", то Европа будет уничтожена".

Однако новое правительство в Германии, вероятнее всего, не принесет Украине революционных изменений – ни в лучшую, ни в худшую стороны:

На быстрое вступление в ЕС и НАТО Киеву надеяться не стоит, позиция кандидатов в канцлеры едина – сначала реформы, потом разговоры о евроинтеграции.