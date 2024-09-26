'Вы никогда не сможете отстроить города': Трамп заявил, что 'Украина как таковая не существует'

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отличился очередными скандальными заявлениями об Украине. Одиозный политик во время предвыборного митинга в Северной Каролине выдал, что "Украины как таковой не существует".

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Также он заявил, что" восстановить государство будет невозможно". Предвыборное мероприятие транслировалось в YouTube-канале Трампа.

Во время обращения к избирателям кандидат в президенты США рассказал, что "за три года ужасной борьбы Украина является совершенно стертой". Кроме того, Трамп заявил, что миллионы мирных жителей и военных были убиты.

"Те роскошные здания с золотыми башнями снесены. Вы больше никогда не увидите такого города. Они никогда не будут воспроизведены. Они все уничтожены, кроме Киева. Вы никогда не сможете отстроить города такими, какими они были тысячи лет. Только подумайте, только три года назад у вас была отличная цивилизация, жили миллионы людей, которые сейчас больше не с нами", – заявил Трамп.

По мнению Трампа, большей части Украины якобы уже не существует. При этом одиозный политик выдал, что на восстановление разрушенного государства потребуется "сотни лет". Однако позже Трамп заявил, что восстановить Украину будет вообще невозможно якобы из-за нехватки средств.

Стоит отметить, что виновными в вооруженной агрессии против Украины Трамп назвал не кремлевского диктатора Владимира Путина, а действующего президента США Джо Байдена и вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис.

Напомним, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. Американский политик обвинил его в "грязных выпадах" в свою сторону.

Как сообщал OBOZ.UA, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что США должны "выйти" из войны в Украине. И в случае своей победы он планирует обеспечить такой "выход", потому что не исключает вероятности победы РФ.

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