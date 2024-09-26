Трамп: Зеленский делает грязные маленькие выпады в мою сторону

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. Американский политик обвинил его в "грязных выпадах" в свою сторону.

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Об этом Трамп заявил во время предвыборного мероприятии в Северной Каролине. Он посвятил Украине значительную часть своей речи.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента, меня", – сказал республиканец.

Кроме того, Трамп выступил с обвинениями в адрес президента Джо Байдена и своей оппонентки на выборах Камалы Харрис. Они, по его словам, выделяют миллиарды долларов Зеленскому, который "отказывается" идти на "соглашение".

"И мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключать соглашение – Зеленскому", – заявил кандидат в президенты.

Напомним, что ранее СМИ писали, что Дональд Трамп заявил, что он, возможно, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это могло произойти во время визита главы украинского государства в Нью-Йорк для выступления на заседании Совбеза ООН.

Однако позже в избирательном штабе Трампа заявили, что он не планирует встречаться с Владимиром Зеленским на этой неделе. Никакие подобные встречи не были запланированы, отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп убежден, что США должны "выйти" из войны в Украине. И в случае своей победы он планирует обеспечить такой "выход", потому что не исключает вероятности победы РФ.

– А президент Владимир Зеленский считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп, пообещавший завершить войну в Украине за 24 часа, на самом деле не знает, как это сделать. Глава государства подчеркнул, что повторение "Минска" не может быть выходом из ситуации и мир за счет потери территорий, о чем говорят в команде Трампа, неприемлемо для Украины.

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