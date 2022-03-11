'Вы агрессоры': россияне пожаловались, что им не хотят сдавать жилье в Грузии. Видео

Уехавшая в Грузию гражданка РФ рассказала об отношении местных к россиянам. Она пожаловалась, что грузины не рады приезду таких "гостей", им отказывают в поселении, не хотят обслуживать в банках.

В сети обнародовали очередное видео, где россияне жалуются на плохое отношение к ним. Об этом рассказала гражданка РФ Анастасия, которая отправилась в Грузию на горнолыжный тур вместе со своими друзьями. Там их и застала кровавая "спецоперация" Путина против Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом россиянка даже не осознает, что такую же войну Путин начал и против Грузии в 2008 году. Войну в Украине она называет "событиями".

Видео дня

"Когда начались события, грузины поняли, что россияне оказались в той же ситуации, в которой они были в 2008 году", – говорит россиянка.

Вряд ли грузины приравнивают свое состояние в условиях начавшей Россией войны, когда кровавый агрессор уничтожал их города и деревни, к состоянию легкомысленной россиянки, приехавшей поразвлечься в Грузию. Однако она этого не способна понять.

Как и не может понять причин нынешнего плохого отношения грузин к ее землякам. Она считает, что просто "проработала пропаганда".

Анастасия жалуется, что после блокировки банковских карт снять наличные почти невозможно, а в банках россиян не хотят обслуживать, их называют агрессорами и выгоняют. Также возникли проблемы с проживанием – ее земляков не хотят поселять в отеле или сдавать им квартиры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали видео-опрос среди граждан страны-агрессора России по поводу их отношения к войне против Украины. Большинство россиян оправдывает действия Путина, назвав войну "вынужденной мерой".