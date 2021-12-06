Вулкан Семеру в Индонезии снова начал извержение: количество жертв выросло до 22 человек

Вулкан Семеру, расположенный на индонезийском острове Ява, снова начал извержение 6 декабря. За несколько дней погибли минимум 22 человека.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии. Также пропали без вести 27 человек.

О продолжении сейсмической активности в понедельник заявили в Центре вулканологии и снижении геологической опасности страны.

Видео дня

Извержения начались еще в субботу, 4 декабря. Тогда власти заявляли о нескольких десятков пострадавших, которые получили ожоги. Выброс пепла достигал до 15 тысяч метров в высоту.

Вулкан Семеру, который является самым высоким на острове Ява, постоянно активен с 1967 года. Предыдущее сильное извержение случилось в январе 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в японской префектуре Кумамото произошло извержение самого большого в стране вулкана – Асо. Он выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километров. Тогда обошлось без разрушений, однако камни разлетались в радиусе одного километра.