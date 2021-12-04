В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Семеру: жители в панике спасаются. Фото и видео

В субботу, 4 декабря, на одном из островов Индонезии произошло мощное извержение вулкана Семеру. Орган по мониторингу вулканической активности зафиксировал выброс пепла на высоту до 15 тысяч метров. Местные жители в панике спасаются бегством от облака пыли и пепла.

По предварительным данным сейчас известно об одном погибшем и 41 пострадавшем местном жителе острова Ява. Об этом сообщает индонезийское издание The Jakarta Post. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На видеозаписях, которыми поделились представители службы экстренной помощи, видно, как жители спасаются в бегах в то время как высокие клубы дыма и пепла окутывают близлежащие деревни в провинции Восточная Ява.

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Заместитель главы района Лумаджанг Индах Масдар сообщил на пресс-конференции, что десятки человек в результате извержения вулкана получили ожоги. Кроме того, агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что власти сейчас устанавливают эвакуационные палатки. В то же время спасательные работы затруднены из-за густого дыма.

Также компания AirNav Indonesia, контролирующая воздушное пространство Индонезии, заявила, что извержение не оказало значительного воздействия на полеты.

Примечательно, что с 1967 года вулкан Семеру постоянно активен, он извергает клубы дыма, вулканического пепла и пирокластического материала с интервалом 20-30 минут.

Предыдущее сильное извержение случилось в январе 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в японской префектуре Кумамото произошло извержение самого большого вулкана в стране Асо. Он выбросил столб пепла на высоту около 3,5 километра. Разрушений не было, но камни разлетались в радиусе 1 километра.