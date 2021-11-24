Помню в раннем детстве как то раз посчастливилось на утреннике посмотреть мультфильм “Исполнение желаний”. С тех пор часто мечтал его снова увидеть. Недавно развитие интернета позволило осуществить эту мечту. В процессе пришлось не без разочарования убедиться, что время существенно меняет наши желания.

В последнее время в СМИ много рассуждений о возможном вторжениии войск РФ в Украину. Высказываются министры, президенты и т.д. Но и мы не лыком шиты. Вот и читатели “ЛО” высказались на тему о том, как с этим можно бороться и какие конкретные шаги можно было бы ожидать от союзников.

Естественно, все предложения можно разделить на те, воплощение которых более-менее реально в близкой перспективе, те исполнение которых возможно, но может занять некоторое время, и те которые либо трудноисполнимы либо их исполнение потребует жизни поколений.

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1. Итак, из того что полегче:

а) предоставить побольше современного оружия;

б) с началом военных действий объявить запрет на действия полеты ВВС;

в) ввести полное экономическую и информационную блокаду РФ, а именно отключить SWIFT и интернет, ввести запрет на продажу газа и нефти, санкции на СП-2 и на украинских олигархов; это заставит РФ прекратить финансирование зон замороженного конфликта, в том числе ОРДЛО и Крыма; в качестве компенсации за блокаду трубопроводов с Востока на Запад обеспечить снабжение Европы энергетическим сырьем из альтернативных источников;

г) обеспечить свободу судоходства на Черном и Азовском морях;

д) разместить миротворцев.

2. Желания на среднесрочную перспективу:

а) заставить вывести войска РФ из ОРДЛО, Крыма и от границы;

б) из средств российской верхушки спрятанных на Западе (российский триллион в США и еще один в Великобритании) возместить ущерб нанесенный Украине с 2014 года в виде помощи по образцу плана Маршалла;

3. Желания долгосрочные и трудноисполнимые:

а) Лишить агрессора права ВЕТО в ООН (хотя бы тех вопросов, которые касаются их);

б) Вернуть прежние названия РФ и ее жителям – Московия и московиты;

в) изменить политический строй и информационную политику в РФ.

Вот пожалуй и все в сухом остатке.

Разберем эти предложения критически.

В разделе первом меры указанные в пунктах а, б, г (оружие, запрет на ВВС, свобода мореходства) имеют прецеденты. Правда они никогда не применялись в современную эпоху по отношению к такой большой стране как РФ, однако в истории можно при желании найти похожие примеры. Возьмем хотя бы контитентальную блокаду США или Франции флотом Британской империи. Такие мероприятия без сомнения обойдутся очень дорого. На этом поставим точку поскольку от нас не зависит.

Так что, вероятно, какие-то из этих мероприятий в случае начала активных военных действий могут быть применены, но очень хочется надеяться что их масштаб отобьет желание даже у решительного противника размахивающего в мирное время атомной бомбой.

Из исторического опыта войн следует, что гораздо легче предотвратить нежелательное развитие событий ведущих к войне, чем прекратить войну. А посему упор должен быть сделан и делается уже на предотвращении событий в результате может начаться война. К сожалению эффективность таких мероприятий оценить заранее практически невозможно. Но к ним вероятно частично или полностью относятся мероприятия объединенные пунктом “в” (о разных санкциях, красивых и полезных). О них мы читаем в СМИ едва ли не каждый день.

Что же касается пункта “д” о миротворцах, то их вводят по согласию противостоящих сторон. Присутствие миротворцев зачастую позволяет избегать мелких конфликтов, но при отсутствии политической воли их присутствие быстро заканчивается. Похоже именно в этом направлении развиваются события в Боснии-Герцеговине, где судя по сообщениям деятельность международной полиции практически заблокирована. А там ведь тоже чего-то (что не называлось меморандум) где-то подписывали в 1995 года и вот опять….

Теперь из второго блока.

Пункт 2 “а” (вывод войск РФ): опять же из истории. Как правило для этого необходима или угроза военной катастрофы (Карабах) или развал политической системы (Российская империя в первой мировой войне, совок в Афгане).

А как уже обсуждалось предпочтительным вариантом является не допустить войны. Впрочем может оказаться, что либо изменение политической ситуации или развитие военного конфликта могут запустить процессы конечный исход которых не могут предусмотреть даже самые изобретательные из военных аналитиков с Фрунзенской набережной.

Что же касается пункта 2 “б” (о триллионе), то хоть он и относится к числу мер экономических, именно угроза этого удерживает “кремлевских” в какой-то мере, а потеряв этот стимул они еще больше обозлятся.

Постарайтесь перенести это на самих себя. Многим случалось терять что-то или быть жертвой мошенника или вора. Вспомните свое ошеломленное состояние, бессвязные действия, желание кого-нибудь прибить. А теперь переведите это на уровень противостояния национальных армий. Здесь пострадавшим самолюбием не обойдется.

А теперь о “желаниях запретных” из третьего блока. Пункт 3”а” (о вето) будет означать конец ООН. Вспомним, Лига Наций почила в бозе в огне второй мировой. Так что скорее всего этот дорогой и затянувшийся концерт продлится еще какое-то время. Возможно ООН еще не полностью утратил все функции и некоторые из них полезны тем, кто решает судьбы мира. В конце концов существуют же “группа 7” и “группа 20” и “неприсоединение”, а ООН это “группа всех”, которая предоставляет трибуну всем без исключения и отсевает зерно от зеленоватых плевел.

2б – как себя называть, это обычно вопрос внутренней политики. Сегодня это Бирма, а завтра Мьянма. Сегодня это Македония, а завтра Северная Македония. Был СССР и сплыл. Изменится внутренняя политическая ситуация на территориях к северу от Хутора Михайловского, может измениться и название государственного образования на этой территории.

А чтобы воплотить 2в понадобится как минимум изменить политический строй на Залесьи. Пока ничто на это не указывает что это может произойти изнутри. Но ситуация подвижна и может измениться внезапно, как это уже бывало в истории. Так что не будем исключать такую возможность.

Этот анализ показал, что наши корреспонденты имеют что сказать союзникам. Возможно это звучит знакомо будучи в какой-то степени повторением общих положений. Ведь каждый исходит не только из личного, отличающего каждого из нас, но и из исторического опыта, который у всех один и тот же.

Написано в тайной надежде на то, что и этот конфликт не дойдет до горячей стадии, а его последующий анализ покажет нам степень исполнения желаний. Мнение автора в обсуждении ваших предложений всего лишь субъективное мнение одного уже не очень молодого человека, который как и все мы способен ошибаться. Поэтому, как здесь кто-то напел ранее, “не бей меня мама мокрым полотенцем, меня мальчики любить не будут”. А за оригинальным мнением читателей прошу пожаловать в комментарии к записи.