Вступление Украины в ЕС: в Еврокомиссии сказали, когда готовы открыть первые переговорные кластеры

Европейская комиссия готова к открытию первых переговорных кластеров с Украиной относительно вступления государства в блок в 2025 году. Переговоры по конкретным позициям интеграции в ЕС начнутся как только Киев выполнит все необходимые условия.

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Об этом говорится в ежегодном отчете ЕК о состоянии расширения Евросоюза, в котором говорится о прогрессе стран-кандидатов на вступление. Сейчас идет скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому и проблем в нем не выявлено.

"После первой межправительственной конференции в июне 2024 года аналитическое изучение "приобретения Сообщества" (совокупности законов, правовых актов и судебных решений, составляющих основу права ЕС. – Ред.) проходит беспрепятственно. Если Украина выполнит все условия, ЕК ожидает открытия переговоров относительно кластеров, от основополагающих, как можно скорее в 2025 году", – говорится в документе.

Отметим, что переговоры о вступлении новых государств в Евросоюз разбиты на 35 глав, сгруппированных в 6 поочередно открывающихся кластеров.

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи в своем выступлении не уточнил о каких именно условиях идет речь для открытия кластеров. Он добавил, что открытие возможно, когда Украина пройдет скрининг законодательства.

Политик подчеркнул, что Украина может стать членом ЕС в течение пяти следующих лет, если выполнит все необходимые реформы. По его словам, блок создал для Украины, Молдовы и стран Западных Балкан дополнительные инструменты, чтобы "помочь ускорить проведение реформ".

Напомним: 25 июня Украина официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работать межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не меняли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран.

Страны, которые уже прошли этот путь, после начала переговоров на выполнение всех условий тратили не менее семи лет. При этом некоторые из них не смогли выполнить условия и так и остались в статусе кандидата, в котором начали переговоры.

В июле Украина начала работу в рамках нового этапа вступления в Европейский Союз – скрининг отечественного законодательства о соответствии европейским нормам. До этого происходил этап т.н. "объяснительных сессий".

Как сообщал OBOZ.UA, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала, что наша страна может стать членом Европейского Союза уже к 2030 году. Своей инициативностью украинское государство "сломало матрицу" и продемонстрировало достаточно быстрые темпы на пути к евроинтеграции.

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