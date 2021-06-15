Встреча американского президента Джо Байдена и Владимира Путина должна состояться 16 июня в Женеве. Глава Белого дома уже обозначил повестку будущего саммита: это обсуждение российского вмешательства в американские выборы, кибератак, проблем прав человека и вопросов, связанных с Украиной.

Стратегические цели его российского визави тоже весьма понятны, и уже неоднократно озвучивались на разных уровнях: это новый передел мира с четким определением сфер влияния, а также признание западными странами России как равного партнера при решении любых международных вопросов. Однако похоже, что Кремлю в этот раз придется довольствоваться гораздо более скромной повесткой, пишет Ксения Кириллова для parlament.ua.

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Как только Байден назвал Путина убийцей, Россия захотела личной встречи президентов

В самом деле, несмотря на все пассажи российской пропаганды о том, что во встрече якобы заинтересована американская сторона, именно Москва, как никто другой, настаивала на личном общении президентов. Сразу же после того, как Байден назвал Путина убийцей, последний предложил обсудить разногласия лично, и с тех пор проявлял крайнюю заинтересованность во встрече. По всем признакам очевидно, что новый виток санкций стал для российских элит довольно болезненным, а предельное обострение российско-американских отношений беспокоит Москву ничуть не меньше, чем Вашингтон.

В таких условиях можно предположить, что Кремль попытается реализовать на встрече хотя бы программу-минимум, то есть некое соглашение о взаимном ненападении. По логике Владимира Путина, судьба Украины или российских диссидентов волнует американского лидера намного меньше, чем безопасность собственной страны. Стоит признать, что при всем его цинизме в таком посыле есть доля истины: интересы собственной страны всегда превыше для ее президента, чем какой-либо иной. Похоже, что Москва делает ставку именно на это.

Так, в конце прошлого месяца появилась информация о том, что за новой атакой на компанию Microsoft стоят те же хакеры, которые взломали компьютерные системы компании SolarWinds. Если выводы компании верны, получается, что связанные с Россией киберпреступники продолжают кибератаки против правительственных ведомств США и других американских организаций, несмотря на крайне болезненные санкции, введенные после обнаружения предыдущего взлома. Такую самоубийственную политику можно объяснить тем, что Москва намеренно повышает ставки в преддверье саммита, чтобы затем попробовать "обнулить" сложившуюся ситуацию, предложив американцам своего рода "пакт о ненападении": Россия прекращает кибератаки и вмешательство в американские выборы в обмен на невмешательство США в ее внутренние дела.

Путин не получит желаемого по трем причинам

Подобная сделка, возможно, даже имела бы шанс состояться, однако проблема возникает вокруг того, что российская сторона считает "своими делами", и что именно она понимает под вмешательством. Речь, скорее всего, идет о прекращении поддержки либеральной оппозиции и уступок в притязаниях Кремля на Украину. Однако можно выделить как минимум три причины, почему Москва не сможет получить желаемого.

Во-первых, Соединенные Штаты не могут хотя бы на словах не декларировать поддержку в адрес российских диссидентов и не поднимать вопросы прав человека как минимум потому, что именно приверженность идеям демократии и прав человека является программным пунктом Демпартии США. Более того, команда Байдена делала упор на перечисленные ценности и во внутренней политике, противопоставляя их республиканцам, которые, по утверждению демократов, "предали базовые американские идеалы ради политической конъюнктуры". Соответственно, несмотря на то, насколько отдельные политики верят или не верят в эти ценности, они просто не могут отказаться от них, исходя из внутренней логики американской политики.

Во-вторых, мы уже не раз отмечали, что со времен Трампа Россия прочно вошла во внутриамериканскую повестку, став одним из инструментов межпартийной политической борьбы, и жесткость по отношению к Москве является своего рода внутрисистемным тестом для американских политиков. Вспомним, как жестко республиканцы и лично Дональд Трамп принялись критиковать нежелание Байдена воспрепятствовать строительству "Северного потока-2" несмотря на все введенные им ранее санкции. Очевидно, что причиной нерешительности американского лидера стало вполне предсказуемое нежелание портить отношения с главным европейским союзником США Германией. Однако одной этой слабости хватило, чтобы обнулить все предыдущие шаги Байдена в глазах его противников. Словом, любая уступка Москве со стороны каждой из партий незамедлительно будет использована их оппонентами.

Байден не сдаст Украину Москве

В-третьих, Украина представляет важность для США не только с точки зрения геополитических интересов, но и как личный проект Джо Байдена. Американский президент неоднократно указывал, что строительство демократической, свободной и экономически успешной Украины является его мечтой. Соответственно, невозможность воплотить мечту будет означать его несостоятельность как президента и "лидера свободного мира".

Конечно, у Путина есть свои "козыри" в торгах по Украине. В частности, он может пообещать не признавать Донбасс и не решаться на полномасштабное вторжение – карта, активно демонстрируемая Москвой все последние месяцы. Однако трудно представить, что именно Соединенные Штаты могут предложить в ответ. Если же учитывать, что большинство украинцев искренне стремятся на Запад и в последние семь лет не воспринимают Россию иначе, как врага, "сдача" Украины Москве выглядит абсолютно невозможной.

Еще одним пространством для торга может стать "белорусский кейс", однако и здесь у Москвы возникают проблемы. Судя по всему, Александр Лукашенко малоуправляем, и делает все, что ему заблагорассудится, зная, что Кремль в любом случае поддержит его в обмен на красивые слова о дружбе и "защите российских рубежей". При этом "Батька" регулярно старается отыгрывать назад возникающие в отношениях с Западом издержки, пытаясь позиционировать себя как единственного гаранта от поглощения Беларуси Россией. При этом пространство для маневра у самой Москвы, накрепко привязавшей себя к белорусскому диктатору, практически отсутствует.

Словом, максимум, чего можно ждать от встречи двух президентов – это некого спада напряженности в двусторонних отношениях России и США и, возможно, очередных рамочных договоренностей в области стратегической стабильности, климатической повестки и вопросах преодоления последствий пандемии. Однако не стоит рассчитывать, что Москва сможет добиться какого-то прорыва в достижении своих целей.

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