Вслед за Турцией пожары охватили Грецию: эвакуируют целые деревни

31 июля в деревне Зирия в Ахее, Греция, вспыхнул пожар, который быстро распространился на огромную площадь. В результате власти приказали эвакуировать четыре близлежащие деревни: Ламбири, Камарес, Зирия и Ано Зирия.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini. Отмечается, что соответствующее сообщение было отправлено службой "112" с призывом к жителям покинуть районы, направляющиеся в сторону Эгио.

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Кроме того, закрыты старая и новая Национальные дороги на высоте Дрепано. Для движущихся в них транспортных средств производится объезд проезжей части.

Отмечается, что это уже второй пожар в этом районе менее чем за неделю. Власти выясняют причины возгорания.

По данным пожарной бригады, сухопутные силы были усилены, и на месте происшествия работают 95 пожарных с 22 машинами, 4 группами пехотных дивизий. Также при тушении пожара помогают водоносные горизонты – осадочные горные породы, представленные одним или несколькими переслаивающимися подземными слоями горных пород с различной степенью водопроницаемости.

Сообщается, что Университетская больница Патры и больница Эгио были переведены в режим ожидания из-за продолжающегося пожара. Также из соображений предосторожности около 110 детей, размещенных в лагере в прибрежном районе Панагопула, были благополучно вывезены.

Напомним, в Турции масштабные лесные пожары вплотную подобрались к курортным городам. Огонь уничтожил десятки гектаров леса и привел к эвакуации 18 населенных пунктов. Три человека погибли в поселке Манавгат возле Антальи. Число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек

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