Вслед за главой Пентагона: министр обороны Италии попал в больницу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ночью попал в больницу. У должностного лица может быть перокардит – воспаление наружной оболочки сердца.

Об этом сообщает итальянское издание Ansa. Как отмечается, после постоянной сильной боли в груди с утра минувшего дня Крозетто появился в отделении неотложной помощи Сан-Карло-ди-Нанси.

Пока министра тщательно обследуют и делают коронарографию. Точной информации о болезни нет, но больничные источники говорят, что это может быть перикардит.

Важно отметить, что в воскресенье министр обороны США, Ллойд Остин, также во второй раз с начала года попал в больницу. Он был госпитализирован в Вашингтоне из-за "симптомов, указывающих на острую проблему с мочевым пузырем". 70-летний Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс.

Ранее сообщалось, что Глава Пентагона Ллойд Остин из-за состояния здоровья не поедет на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе (Бельгия), как и на заседание Контактной группы по обороне Украины. "Рамштайн" проведут онлайн, и глава МО Соединенных Штатов планирует присоединиться к мероприятию удаленно.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель американского МО сообщил Voice of America, что запланированное на 14 февраля заседание в формате Рамштайн будет проведено не в очном режиме, как было заявлено сначала, а онлайн. Встреча министров обороны НАТО намечена на 14-15 февраля.

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