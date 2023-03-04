Всему виной записка: появились детали задержания босса ''Коза Ностры'', скрывавшегося 30 лет

Итальянским правоохранителям удалось задержать одного из самых разыскиваемых мафиози, босса "Коза Ностры" Маттео Мессина Денаро благодаря записке, написанной с помощью специального кода. Ее обнаружили в ножке стула в доме сестры главаря мафии.

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Примечательно, что сестру босса "Коза Ностры" Розалию Мессины Денаро также задержали. Женщина оказалась непосредственно причастной к ряду преступных схем. Об этом сообщает BBC(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В опубликованных итальянской полицией документах говорится, что стражи порядка обнаружили записку в ходе специальной операции в доме сестры мафиози в сицилийской коммуне Кастельветрано. Полицейский пришел в дом сестры Маттео Мессина Денаро под прикрытием, чтобы установить прослушивающее устройство, и нашел записку внутри алюминиевой ножки стула.

На записке полицейским удалось выявить шифр, который преступники использовали для коммуникации на высоких уровнях. В частности, сам Маттео Денаро общался с помощью таких записок с родными и близкими.

Также благодаря этой записке правоохранители выяснили, что в ней содержится история о том, как Денаро борется с раком прямой кишки. В полиции поняли, что речь идет о Маттео Денаро, установив, что никто больше из членов семьи Денаро от этого вида рака не лечится.

Кроме того, полицейские выяснили, что сестра Денаро также причастна к преступлениям "Коза Ностры". Женщина не только распоряжалась письмами мафиози, но и выполняла функции казначея группировки. Для коммуникации ей была присвоена кличка "Фраголоне". Брат ей приказывал сжигать записки, однако Розалия Мессина Денаро не прислушивалась советов главаря "Коза Ностры".

Напомним, в Италии был пойман один из самых разыскиваемых мафиози, босс "Коза ностры" Маттео Мессина Денаро. 60-летний преступник полжизни был в бегах. Он был опознан и арестован карабинерами, когда находился в дневном стационаре клиники в Палермо.

Ранее сообщалось, что в Италии обнаружили тайный бункер арестованного босса сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Вход в бункер находится в шкафу с одеждой в доме в городе Кампобелло-ди-Мадзара.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денаро, наряду с умершим в ноябре 2017 года Тото Рииной, считается формальным главой сицилийской мафии. По самым скромным оценкам, он убил не менее 50 человек.

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