В Италии нашли тайный бункер арестованного босса мафии, который 30 лет скрывался от полиции – The Guardian

В Италии обнаружили тайный бункер недавно арестованного босса сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро. Он 30 лет скрывался от полиции.

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Об этом сообщает The Guardian. В понедельник, 16 января, Денаро арестовали после десятилетий бегства (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вход в бункер находится в шкафу с одеждой в доме в городе Кампобелло-ди-Мадзара. Имение расположено на улице Via Maggiore Toselli. Оно, предположительно принадлежит человеку, которого ранее судили за связь с мафиози, но оправдали в 2001 году. На данный момент возможности бункера неизвестны до конца.

По словам следователей, также были найдены изумруды, бриллианты и другие драгоценные камни. При этом специалисты искали секретный архив с документами главного босса мафии Тото Риины, который умер в 2017 году.

Ценные бумаги, по словам источников, были украдены Денаро и они якобы содержат секреты убийств банды за последние 40 лет.

Прокуроры предполагают, что Денаро осведомлен о некоторых из самых гнусных преступлений, совершенных сицилийской мафией. Среди них – взрывы бомб в 1992 году, вследствие чего были убиты судьи по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. А также убийство в 1996 году Джузеппе Ди Маттео, 12-летнего сына мафиози. Он стал свидетелем и был задушен и растворен в кислоте.

Как известно, Денаро осудили и заочно приговорили к пожизненному заключению за то, что он лично убил или заказал убийство десятков человек. Его отец был боссом мафии "Коза Ностра". Денаро, в свою очередь, перебрал семейный бизнес, а еще построил незаконную многомиллиардную империю по утилизации отходов, ветроэнергетики и торговли.

Также мафиози Италии известны тем, что создают туннели для побега прямо под своими жилищами. Они сооружают бункеры в горных местностях, до которых можно добраться только пешим ходом, и укрытия в лесу на случай бегства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денаро, наряду с умершим в ноябре 2017 года Тото Рииной, считается формальным главой сицилийской мафии. По самым скромным оценкам, он убил не менее 50 человек. "Я один заполнил целое кладбище" – одна из самых известных цитат Денаро.

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