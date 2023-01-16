Итальянские спецслужбы задержали босса мафии "Коза ностра", который 30 лет скрывался от правоохранителей

В Италии пойман один из самых разыскиваемых мафиози, босс "Коза ностры" Маттео Мессина Денаро. 60-летний преступник полжизни был в бегах. Он был опознан и арестован карабинерами, когда находился в дневном стационаре клиники в Палермо.

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Как передает передает Il Gazzettino, Денаро, известный также как Дьяболик, удавалось прятаться так долго благодаря прикрытию на высшем уровне, но 16 января 2023 года удача подвела мафиози. Он скрывался от правосудия с 1993-го после того, как был заочно приговорен к пожизненному заключению за участие в убийствах прокуроров по борьбе с мафией (Джованни Фальконе и Паоло Борселлино). Ему грозит по меньшей мере еще один пожизненный срок за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции (тогда 10 человек погибли и еще около 90 получили ранения). Ждет на преступника и череда других расследований.

Денаро, наряду с умершим в ноябре 2017 года Тото Рииной, считается формальным главой сицилийской мафии. По самым скромным оценкам, он убил не менее 50 человек. "Я один заполнил целое кладбище", – одна из самых известных цитат Денаро.

Родился Маттео Мессина Денаро в Кастельветрано (Трапани) в 1962 году, работал фермером вместе со своим отцом. Его крестным отцом является Антонино Маротта, бывший член одной из итальянских банд.

Свое криминальное восхождение Денаро начал в 1989-м. Уже спустя два года он убил Николу Консалеса, владельца отеля в Трискине, который пожаловался одному из своих сотрудников на "этих мафиози, которые всегда рядом".

В июле-1992 преступник стал одним из исполнителей убийства Винченцо Милаццо, главы банды Алькамо. Через несколько дней он собственноручно задушил спутницу босса Антонеллу Бономо, которая находилась на третьем месяце беременности.

В 1993-м стал одним из организаторов похищения 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, в попытке помешать его отцу, бывшему мафиози Сантино Ди Маттео, сотрудничать со следователями. После 779 дней заточения маленького Ди Маттео задушили, а тело растворили в кислоте. Один из похитителей Гаспаре Спатуцца позже рассказал: они переоделись в полицейскую форму, чтобы обмануть мальчика. Ребенку сказали, что его "отвезут к отцу", который в то время находился под охраной далеко от Сицилии.

"Ангелы появились в глазах мальчика, а на самом деле мы были волками", – заявил Спатуцца. По его словам, Ди Маттео был счастлив и сказал: "Мой папа, моя любовь".

В последний раз босса "Коза Ностры" видели на свободе в августе 1993-го на отпуске в Форте-дей-Марми. После этого Маттео Мессина Денаро стал беглецом. Говорят, что он якобы сделал пластическую операцию на лице и мог изменить форму кончиков пальцев, чтобы стереть отпечатки.

В СМИ Денаро известен как любитель роскошной жизни, головоломок и сладостей. Официально женат не был.

Информаторы сообщали, что у босса серьезные проблемы со здоровьем, в частности с почками.

В сентябре-2022 итальянская полиция заявляла, что Денаро, несмотря на то, что его активно разыскивали, все еще мог отдавать приказы по управлению мафией в районе западно-сицилийского города Трапани.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони поблагодарила власти за арест и назвал операцию "большой победой государства, которое показывает, что оно никогда не сдается перед лицом мафии".

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре-2020 в Турции был задержан террорист Башар Хаттаб Газаль Аль Сумайдай с кодовым именем "Абу Зейд/Мастер Зейд" – один из главарей ИГИЛ. Он пытался изменить внешность и замести следы.

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