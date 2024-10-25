'Все соответствует международному праву': в МИД Северной Кореи впервые прокомментировали сообщения о направлении войск в РФ

Министерство иностранных дел КНДР, комментируя отправку войск в Россию, уклончиво заявило о том, что "не занимается делами Министерства национальной обороны" и не считает нужным подтверждать их. Однако если факты, о которых говорят СМИ, действительно есть, то они якобы "соответствуют нормам международного права".

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Соответствующие заявления сделал Ким Чон Гю, заместитель министра иностранных дел КНДР, курирующий российские дела. 25 октября он ответил на вопрос KCNA.

Он сказал, что "прислушивается к слухам" об отправке войск своей страны в РФ. Мол, мировые СМИ "нагнетают общественное мнение".

"МИД КНДР напрямую не занимается делами Министерства национальной обороны и не считает нужным подтверждать их. Если и есть что-то, о чем говорят мировые СМИ, я думаю, это будет акт, соответствующий нормам международного права", – уверяет Ким Чон Гю.

Одновременно с этим он признал, что "найдутся силы", которые захотят описать эти факты как противозаконную деятельность.

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