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Сейчас будем пару дней наблюдать, как Израиль методично и точечно выжигает своих врагов исламистов. И это верно. Нам бы так, но где же взять столько таких высокоточных ракет, господин Шольц? Но сколько бы сейчас центров принятия решений Хамас-Хезболла ни разрушили, уже со временем все это будет отстроено. Вот за деньги тех же немцев.

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Кожного року в Палестину вкладають сотні мільйонів євро гуманітарної допомоги (або мільярди). Економіки там ніколи не буде, тому все живе завдяки міжнародній допомозі. Я ще можу зрозуміти арабські країни, які не люблять Ізраїль, тому туди вкладаються. Але от німці...

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Кожного року 200+ млн євро виділяє німецьке міністерство економічного співробітництва. Численні табуни дипломатів та соціальних робітників живуть з цієї теми.

Німецька Entwicklungshilfe ("допомога по розвитку") – це взагалі окрема тема, як просрати гроші. Ціле міністерство з бюджетом у 12+ мільярдів євро. От вгадайте, кому більше всього допомагала Німеччина у 2020-му році?

– Сирія (780 млн євро)

– Індія (579 млн євро)

– Китай (473 млн євро)

– Ефіопія (392 млн євро)

Тобто, бомбить Сирію та тримає там свої військові бази росія, а платить за це Німеччина. Чому за всю Сирію не платять росіяни?

Йдемо далі. Пильний читач помітить, що наступні три країни, яким допомагають, це країни БРІКС – два діючих члена та один майбутній член. Взагалі, яким боком Китай відноситься до країн, що розвивається?

І от такого просирання грошей то на порятунок клімату, то на порятунок чогось в Африці, то на порятунок нелегальних мігрантів, то на спасіння Палестини, витрачаються кожного року мільярди.

Табуни чиновників це контролюють з кабінетів, табуни соціальних робітників за цим спостерігають на місцях. Ви ж розумієте, що це не Орбан чи Фіцо собі виписують мільярди з бюджету ЄС? Отож. Ви ж розумієте, що на ці гроші щось будується, радісно відкривається. В рамках спільних проєктів, так би мовити

Тому всі ті палестинські халупи радісно відбудують. Всі напади на мирних ізраїльтян забудуть вже за тиждень, а табуни ліваків зі всього світу будуть і далі розказувати про важку долю Палестини.