Воинственный Макрон против осторожного Шольца: почему Франция хочет стать главным защитником Украины в Европе

В то время как в Бундестаге провластная партия Шольца – СДПГ – в очередной раз провалила голосование за мораторий на поставку Украине TAURUS и заговорила о "заморозке" войны и каком-то мире, Макрон в интервью французским СМИ констатировал: он сделал все, чтобы установить этот же мир, но напрасно, поэтому сегодня подход к борьбе против России изменен, а "красных линий" все меньше.

Также президент Франции едва ли не первым из западных лидеров включился в любимую российскую игру – ядерную "кузькину мать", заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда они тоже имеют ядерное оружие.

И все же главное, что следует из интервью, – заявление Макрона от 26 февраля о возможности в будущем отправить свои войска в Украину не было спонтанным или опрометчивым. По всей видимости, это был довольно продуманный политический и стратегический шаг, четкое послание России о готовности и долгосрочных обязательствах перед Украиной и заявка на политическое лидерство в Европе.

О том, как президент Франции занимает первенство по защите Европы и противодействию России, – в материале OBOZ.UA.

Вопрос прорабатывался давно

Эммануэль Макрон серьезно размышляет над возможностью отправки французских военных в Украину уже достаточно продолжительное время. Якобы власти Франции начали рассматривать возможность отправки своих солдат в Украину еще летом 2023 года. По крайней мере, об этом пишет Le Monde. По данным издания, вариант с отправкой войск обсуждался в "обстановке строжайшей секретности".

То есть слив французских СМИ свидетельствует, что февральское заявление Макрона о размещении западных войск в Украине – это продуманный политический и стратегический шаг, четкое послание России о готовности и долгосрочных обязательствах перед Украиной.

В своем интервью Макрон подчеркнул, что французские войска не будут переходить в какие-либо наступательные действия и воевать с РФ. Однако саму Россию он назвал серьезной угрозой и подчеркнул, что в случае, если Украина проиграет, сама Франция и Европа не будут в безопасности.

"Безопасность Франции и Европы поставлена на карту. Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны, болгары смогут хоть на секунду остаться в мире в случае победы России в Украине? Поэтому если ситуация ухудшится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не победила в этой войне", – сказал президент Франции, добавив, что если РФ выиграет эту войну, "доверие к Европе будет сведено к нулю".

Время трусости прошло

Макрон считает, что те, кто устанавливают "ограничения" на обязательства по поддержке Украины, "избирают не мир, а поражение".

Это прямой намек на политику канцлера Германии Шольца и отказ немецкой стороны от поставок важного для Украины вооружения, в частности ракет Таурус.

Дискуссия об этом продолжается как в Германии, так и между Германией и ее союзниками. В день выступления Макрона немецкая оппозиция в очередной раз поставила на голосование вопрос о снятии моратория на поставку Украине дальнобойных ракет большой дальности. Однако правящая коалиция снова провалила голосование, а Шольц также в очередной раз отметил, что о таком шаге не может быть и речи.

Спасение Украины – только в помощи и борьбе

Такое большое интервью свидетельствует, что тема помощи Украине в противостоянии Путину является главной политической темой для французского президента в настоящее время.

Макрон, во-первых, фактически опровергает подход, при котором якобы предоставление большего количества оружия для борьбы против российского нашествия только усугубляет эскалацию. Во-вторых, ослабляет усилия тех, кто надеется на дипломатическое решение "конфликта". Ведь кремлевский диктатор такие шаги некоторых западных политиков расценивает только как слабость и усиливает свои попытки продолжать войну.

Президент Франции не собирается отказываться от тезисов, открыто высказанных им несколько недель назад, даже несмотря на то, что они не понравились некоторым европейским союзникам. Лидер Франции продолжает настаивать на своем праве направить войска в Украину в случае, если это потребуется. Как и в своем праве призвать союзников к большей поддержке Украины в ее противостоянии с оккупантами. Что он уже активно и делает, вовлекая в процесс создания коалиции страны Балтии и Польшу.

Макрон четко понимает, что уже давно известно украинцам – изменить свои планы по Украине и Европе Кремль может только под давлением украинских воинов. Помочь этому должна решительная и консолидированная позиция Запада. Иного не существует.

Трамп не поможет

Достаточно интересное и неоднозначное заявление прозвучало от Макрона в отношении экс-президента США Трампа.

"Насколько я проинформирован, я не думаю, что Дональд Трамп станет президентом США", – отвергнув все нормы политкорректности, заявил французский лидер.

Что именно за информация, Макрон не стал уточнять. В то же время согласно последним опросам именно Трамп является лидером президентской гонки. Возможно, французский президент что-то знает о будущих результатах судебных дел, которые все еще висят над Трампом.

Франция стремится к лидерству в Европе

"Очередные заявления Макрона – сигнал того, что в головах некоторых западных лидеров наконец-то утвердилось мнение, что с Московией нужно покончить, притом очень быстро. Это сигнал Путину, что все его ядерные "хотелки" и угрозы уже не работают. То есть ему четко и ясно сказано, что твои "влажные" планы в отношении Украины не сбудутся" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"То, что его смелые заявления пока не находят полной поддержки всех членов Альянса, я не считаю проблемой. Главное, что снято табу с темы о войсках членов Альянса в Украине. Это значит, что начало положено, ну а там, где есть начало, есть и продолжение. Здесь вопрос, я думаю, времени и привыкания к этой мысли.

Западные политики в подавляющем большинстве – прагматичные люди. То есть если ты видишь, что все твои усилия, призывы, логические конструкции и так далее не работают, наступает момент, когда они принимают единственно правильное решение – менять подходы.

Мне кажется, Макрон как раз в той ситуации, когда он понял, что все его попытки убедить не сработали. Он переходит к другому этапу – противодействию. Во всяком случае, то, что он говорит, что у него тоже есть ядерное оружие, – это такое сильное заявление. Потому что все раньше кричали, мол, ну как же, у Путина есть ядерное оружие. Ну вот Макрон ему отвечает: а у меня тоже есть! Конечно, не в таком количестве, но все понимают, что в принципе ядерное оружие – это не то, что будет применено, несмотря на все эти заявлениях Путина и Медведева. Они прекрасно понимают, что на это не пойдут, или им не позволят пойти. Поэтому здесь откровенный ход со стороны Макрона, мол, ты мне угрожаешь, а я тебе.

Есть ли противоречие между Францией и Германией? Ключевое противоречие – кто будет лидером в Европе. Сегодня французы в лице Макрона хотят забрать себе этот статус, который был традиционно у Германии, когда не было вопроса о войне и мире, потому что она экономически "душила" всех.

Сегодня ситуация меняется: Германия в лице Шольца боится брать на себя функции лидера, вот их и берет на себя Франция. Мне кажется, что еще немного –и Франция действительно будет претендовать на то, чтобы стать по меньшей мере политическим лидером в Европе", – отметил Владимир Огрызко.