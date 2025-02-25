Врачи прогнозов не дают: что известно о критическом состоянии Папы Франциска

24 февраля у 88-летнего Папы Римского Франциска не было новых респираторных кризисов, врачи немного снизили подачу кислорода в рамках терапии, а результаты некоторых анализов улучшились. Однако его состояние все еще называют критическим.

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"Учитывая сложность клинической картины, врачи пока благоразумно не дают прогнозов", – написала пресс-служба Святого престола на сайте Vatican News. Согласно словам медиков, легкая степень почечной недостаточности Папы "не является поводом для беспокойства".

Утром в понедельник он причастился, а днем ​немного поработал. Вечером религиозный лидер позвонил приходскому священнику Газы, чтобы поблагодарить за записанное прихожанами видео со словами поддержки.

"Папа Франциск благодарит всех людей Божьих, которые собрались в эти дни, чтобы помолиться за его здоровье", – отметили в Ватикане.

Франциск находится в римской больнице Джемелли с 14 февраля. Он был госпитализирован из-за двухсторонней пневмонии. Еще в юности будущему понтифику удалили часть легкого, поэтому он особенно уязвим для респираторных заболеваний.

Ватиканский корреспондент Майкл Хейн в понедельник, 24 февраля, заявил в X (Twitter), что Папе Римскому якобы стало хуже. Мол, врачи озвучивали прогноз, что жить пациенту осталось менее 72 часов. Хейн ссылался на "надежный источник в больнице Джемелли".

Чуть позже корреспондент поделился заявлением Ватикана о том, что состояние понтифика все еще критическое, но наблюдается "небольшое улучшение".

Вечером в понедельник Хейн рассказал, что под руководством кардинала-государственного секретаря Пьетро Паролина на площади Святого Петра в Ватикане началась молитва за здоровье Папы Франциска.

Как ранее писал OBOZ.UA, о легкой почечной недостаточности у Папы Римского Франциска пресс-служба Ватикана сообщила вечером 23 февраля. Тогда заявлялось о "сдержанных прогнозах" врачей.

22 февраля в Ватикане отмечали, что Папа пробудет в медучреждении еще минимум неделю.

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