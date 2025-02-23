Получает кислородную терапию: в Ватикане рассказали о состоянии Папы Франциска

Состояние здоровья Папы Римского Франциска остается критическим, хотя благодаря переливанию показатели крови улучшились. Он находится в сознании и получает кислородную терапию.

Видео дня

Вечером 23 февраля пресс-служба Святого Престола сообщила на сайте Vatican News, что у понтифика зафиксирована начальная почечная недостаточность. Она под контролем специалистов.

"Состояние Святейшего Отца остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него не было ни одного респираторного кризиса... Папа получил два курса концентрата эритроцитов, что принесло пользу и восстановило гемоглобин. Тромбоцитопения остается стабильной, однако некоторые анализы крови свидетельствуют о начальной, легкой почечной недостаточности, которая находится под контролем. Продолжается высокоточная кислородная терапия через носовые канюли", – рассказали в Ватикане о лечении религиозного лидера.

Пресс-служба написала о "сдержанных прогнозах" врачей.

Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, утром в воскресенье Папа принял участие в Святой Мессе в больнице Джемелли в Риме. Он молился вместе с медиками и теми, кто заботится о нем.

Напомним, что глава Католической церкви был госпитализирован 14 февраля.

Как писал OBOZ.UA, 22 февраля в Ватикане отмечали, что Папа Франциск пробудет в медучреждении еще минимум неделю. Он не находился под угрозой смерти, но и не был полностью вне опасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!